Modena, gatto incastrato per dieci giorni sotto un cavalcavia: salvato dai vigili del fuoco È stato salvato dai vigli del fuoco dopo aver trascorso almeno 10 giorni sotto un cavalcavia dell’Alta Velocità nei pressi di Modena il gattino che ora cerca casa. A scoprirlo su quel pilone a dieci metri d’altezza è stata una coppia di residenti della zona che ha immediatamente lanciato l’allarme dando il via alle operazioni di recupero.

A cura di Chiara Ammendola

Ha trascorso almeno cinque giorni intrappolato su un pilone dell'Alta Velocità in via Nonantolana 1256, prima che qualcuno si accorgesse della sua presenza. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco che con pazienza sono riusciti a farlo scendere da un'altezza di almeno dieci metri. Si è conclusa così la storia del gattino salvato a Modena, che ora è alla ricerca di una casa e di qualcuno che possa accoglierlo così da fargli dimenticare il passato e i giorni trascorsi in strada.

L'allarme è stato lanciato lo scorso 9 luglio quando alcuni passanti si sono accorti della presenza del piccolo micio nei pressi di Modena, su un pilone dell'Alta Velocità, all'altezza del civico 1256, in via Nonantolana. I vigili del fuoco sono giunti poco dopo e hanno costruito una passerella di 10 metri di assi di legno creata per consentire all'animale di scendere. Il piccolo gattino però non si è fidato e così, anche forse a causa della paura, ha atteso qualche giorno prima di riuscire a scendere. La notizia è stata seguita con attenzione dal Gattile di Modena che ha poi preso in affidamento il piccolo micio.

"Il gatto è sceso e ora si trova in ambulatorio per le visite veterinarie per controllare lo stato di salute", il post condiviso dalla pagine Facebook del gattile che ha poi postato le foto dell'intervento dei vigili del fuoco che sono stati accompagnati dall'Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena e la nostra Associazione. "Non è stato semplice ma alla fine il duro lavoro è stato ripagato – continua il posto – complimenti a tutti e un ringraziamento ai Vigili del Fuoco sempre pronti ad intervenire ed aiutare. Una storia conclusasi con un lieto fine, con il salvataggio e il ricovero sicuro nel Gattile intercomunale di via Pomposiana a Modena. Ora non resta che donargli una casa e una famiglia.