Minaccia di gettarsi nel vuoto con la figlia di 11 mesi: carabinieri lo convincono a fermarsi e poi lo arrestano

Paura a Terni: l’uomo, poi risultato sotto l’effetto degli stupefacenti, con in braccio la figlia di 11 mesi ha minacciato di gettarsi da un balcone all’ottavo piano.

immagine di repertorio

Momenti di paura questa mattina a Terni, dove un uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto, dall’ottavo piano di un palazzo, mentre aveva tra le braccia la figlioletta di undici mesi. Fortunatamente, carabinieri e poliziotti intervenuti sul posto sono riusciti a fermarlo in tempo prima che potesse far male alla bambina e a se stesso. Poi lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della figlia.

A ricostruire quanto accaduto sono le forze dell'ordine: l’allarme è scattato questa mattina presto, intorno alle 5, quando una pattuglia è intervenuta a supporto del personale del 118 chiamato per un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla vista dei sanitari, però, l’uomo sarebbe improvvisamente fuggito a piedi scalzi e torso nudo e con sé aveva già la bambina.

Agenti e militari hanno iniziato a cercarlo per poi rintracciarlo nell'appartamento di un familiare all'ottavo piano di un condominio. Appena entrati in casa si sono trovati davanti l'uomo sul balcone, con la bambina in braccio, che, sporgendola oltre il parapetto, minacciava di gettarsi nel vuoto se si fossero avvicinati.

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Le forze dell’ordine a quel punto hanno avviato una delicatissima mediazione grazie alla quale, dopo alcuni minuti, sono riusciti a conquistare la fiducia dell’uomo e in un suo momento di distensione un sottufficiale è riuscito a bloccarlo stringendolo in un abbraccio. Lo ha quindi trascinato lentamente dentro casa mentre altri chiudevano la porta finestra.

La bambina, fortunatamente illesa, è stata subito affidata alle cure dei sanitari del 118 mentre il padre è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Portato in ospedale, i successivi accertamenti clinici hanno evidenziato che era sotto effetto di cocaina. Dopo l'udienza di convalida, per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.