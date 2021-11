Minacce dei no vax e no green pass a istituzioni e medici: blitz della polizia, 29 indagati L’operazione ha preso di mitra appartenenti a gruppi no vax e no green pass molto attivi su canali Telegram e che, secondo l’accusa, oltre alle minacce avrebbero organizzato anche blitz violenti contro istituzioni e servizi pubblici.

Nuovo blitz della polizia con perquisizioni a raffica nei confronti di novax e no green pass che si sarebbero resi protagonisti di violente minacce sia contro istituzioni pubbliche e loro rappresentanti sia contro medici infettivologi che raccomandano la vaccinazione anti covid. L’operazione, condotta su tutto il territorio nazionale dalla polizia di stato, ha preso di mitra appartenenti a gruppi no vax e no green pass molto attivi su canali Telegram e che, secondo l’accusa, oltre alle minacce avrebbero organizzato anche blitz violenti contro istituzioni e servizi pubblici. Sono 29 in tutto gli indagati che devono rispondere a vario titolo delle ipotesi di reato di costituzione e partecipazione ad associazione segreta, istigazione e interruzione di pubblico servizio ma anche di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

L’indagine infatti era stata avviata per accertare e identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo della Liguria. Nell’ambito della stessa operazione, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Liguria, con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ed in collaborazione con altri Compartimenti regionali e con le DIGOS delle Questure territorialmente competenti, su input della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sta eseguendo 24 perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Genova. Nei giorni scorsi a denunciare le minacce no vax a Genova era stato l'infettivologo Matteo Bassetti che aveva dichiarato: "A Morte Bassetti. Questa la scritta comparsa ieri su un autobus dell’AMT di Genova. Qualcuno poi ha messo una riga e messo un W. Magra consolazione. Ora basta. Non è possibile continuare ad assistere a questi attacchi vili e violenti senza che nessuno venga punito".

Sempre dalle prime ore di questa mattina, ma nell’ambito di un’altra operazione, la DIGOS della Questura di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica di quel capoluogo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sta eseguendo altre 5 perquisizioni a carico di altrettante persone no vax e no green pass attive in rete e ricollegabili al movimento “V_V”, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti ed altri reati.