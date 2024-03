Minacce ai giornalisti di Fanpage.it Antonio Musella e Saverio Tommasi, solidarietà da Articolo 21, Sandro Ruotolo e dal Cdr Solidarietà da Articolo 21, Sandro Ruotolo e dal Cdr di Fanpage.it ai colleghi giornalisti Antonio Musella e Saverio Tommasi, vittime di minacce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Comitato di Redazione di Fanpage.it esprime la propria solidarietà e vicinanza ai giornalisti Antonio Musella e Saverio Tommasi, insultati e minacciati via social per aver fatto il proprio lavoro in merito ai rapporti tra lo street artist Jorit e Vladimir Putin.

Gli attacchi ricevuti dai colleghi sono un incitamento all'odio ed un vero e proprio invito all'aggressione, incompatibili con un Paese civile e democratico, che tutela la libertà di stampa. I tanti attestati di vicinanza e solidarietà – tra i quali quelli dell’associazione Articolo 21 e del giornalista Sandro Ruotolo, solo per citarne alcuni – che stanno arrivando ai colleghi in queste ore ne sono la piena testimonianza.

Il Cdr di Fanpage.it, da sempre quotidiano libero, indipendente e democratico, ribadisce la propria fiducia nell’operato dei colleghi, vittime delle offese inaccettabili, sicuro che continueranno a lavorare come hanno sempre fatto con rigore, trasparenza e onestà intellettuale, e ad esprimere le loro idee liberamente. L'indipendenza, la tolleranza, la solidarietà e l'amore per la libertà continueranno a guidare il nostro lavoro come valori morali imprescindibili.

I cronisti di Fanpage.it hanno ricevuto la solidarietà di Articolo 21:

Articolo 21 esprime solidarietà nei confronti dei giornalisti di Fanpage.it, Antonio Musella e Saverio Tommasi, che a seguito dei recenti articoli sui rapporti tra lo street artist e Jorit e Vladimir Putin ( qui l’ultimo https://www.fanpage.it/esteri/jorit-dice-che-vuole-la-pace-ma-in-russia-celebra-i-militari-e-costruisce-reti-mimetiche-per-lesercito/? ) sono stati oggetto di una campagna di odio e incitamento all’aggressione da parte dei Carc.

Sulla vicenda arriva anche la solidarietà del giornalista Sandro Ruotolo:

“Esprimo la mia solidarietà ai due giornalisti di FanPage minacciati dalle Carc di Napoli per aver scritto sulla foto che ritirare lo street artist Jorit con Putin. Noi difendiamo sempre l’articolo 21 della nostra Costituzione e certamente vedere Jorit in foto con il presidente Putin contrasta con la libertà di pensiero. Quello russo è un regime dove vengono arrestati o uccisi gli oppositori, i giornalisti e gli intellettuali”.