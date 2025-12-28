Mille euro di spesa per le famiglie bisognose: il regalo di Natale di un benefattore anonimo

Un uomo ha donato mille euro al Conad di Pesaro per una spesa sospesa. Con la Caritas, il titolare ha aiutato le famiglie bisognose a Natale.

È un vero e proprio miracolo di Natale quello che si è verificato al Conad di via Canale a Pesaro. Il 22 dicembre scorso un uomo si è presentato al responsabile del punto vendita chiedendo un aiuto: voleva donare mille euro al supermercato. Un modo per permettere alle famiglie bisognose di acquistare i generi alimentari necessari per trascorrere le feste in serenità. Una sorta di "spesa sospesa" per i frequentatori del punto vendita vicino al porto.

A raccontare questa storia sulle pagine del Resto del Carlino è il titolare del Conad, Lejdi Mansaku, venuto in Italia da Durazzo, in Albania, undici anni fa. L'uomo da otto anni gestisce il supermercato nel quale aveva iniziato come dipendente, al quale poi se n'è aggiunto un altro della stessa catena. Il misterioso benefattore non poteva trovare una persona più indicata di lui per aiutare le famiglie in difficoltà: Mansaku infatti si è subito rivolto alla parrocchia di Soria per capire come realizzare la donazione e distribuire i regali.

La donazione quindi è stata distribuita attraverso il gruppo Caritas che segue 34 famiglie bisognose della parrocchia, per un totale di circa cento persone. I pacchi alimentari acquistati con i soldi della donazione e realizzati all'interno dei punti vendita gestiti da Mansaku sono quindi stati divisi con il supporto dei volontari che già si occupano regolarmente di fornire generi alimentari tra le persone che ne hanno più bisogno.

Il benefattore che ha contribuito a cambiare il Natale e, forse, anche a riaccendere una speranza nel cuore di tante persone, ha scelto di restare anonimo. Non ha voluto svelare il suo nome o la sua identità neanche all'uomo a cui ha dato fisicamente i mille euro della donazione. Una scelta dettata dalla voglia di fare del bene senza ottenere un ritorno d'immagine.

Questa storia, però, come ha sottolineato Mansaku, potrà forse ispirare più persone a compiere il medesimo gesto in favore di chi è meno fortunato.