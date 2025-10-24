Milena Mancini, morta dopo liposuzione, l’autopsia conferma: “Perforazione intestinale da cannula”

È stata effettuata al Policlinico Gemelli di Roma l’autopsia sul corpo di Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice di Isola Liri, deceduta in Turchia dopo un intervento di liposuzione addominale. Secondo le prime indiscrezioni, a provocare la morte sarebbe stato un errore durante la procedura: una cannula, introdotta troppo in profondità, avrebbe perforato l’intestino, causando una grave infezione interna poi degenerata in sepsi, una risposta infiammatoria violenta e incontrollata dell’organismo a un’infezione, in grado di compromettere organi vitali come polmoni, fegato e reni.

Milena Mancini si era però sottoposta alla liposuzione in una clinica privata di Istanbul. Solo quando i medici si sono resi conto della gravità della situazione è stato disposto il trasferimento al più attrezzato Policlinico universitario della capitale turca. Un trasferimento che, secondo quanto trapela, sarebbe avvenuto con notevole ritardo: quando la paziente è stata ricoverata, la sepsi era già in fase avanzata. Dopo tre settimane in terapia intensiva, Milena non ce l’ha fatta.

"L’unica cosa che possiamo dire con certezza – hanno detto al Corriere i familiari dell’imprenditrice – è che Milena è stata vittima di una complicanza post-operatoria". Al momento non risultano indagati, ma la procura italiana attende l’esito definitivo dell’autopsia per chiarire eventuali responsabilità. L’indagine medico-legale servirà a stabilire se vi sia un nesso diretto tra l’intervento estetico e la morte, e se l’anestesia o la gestione post-operatoria abbiano avuto un ruolo nel tragico epilogo.

Intanto, Isola Liri si prepara a dare l’ultimo saluto alla sua concittadina. La salma, rientrata questa mattina, è esposta nella chiesa di San Giuseppe, vicino al municipio. I funerali si terranno domani, sabato 25 ottobre, alle 10, nell’abbazia di San Domenico a Sora, dopodiché la donna sarà tumulata nella cappella di famiglia.