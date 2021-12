Mihaela uccisa a coltellate a Quartu. I vicini: “Morte annunciata, lui le urlava ‘ti ammazzo’” Il presunto assassino di Mihaela Kleics è stato rintracciato qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere a Quartu Sant’Elena. I vicini: “Lui urlava: ‘ti ammazzo, ti ammazzo’, lei lo invitava ad andarsene. È una morte annunciata”.

A cura di Susanna Picone

Mihaela è stata trovata sul suo letto, vestita, senza vita. È stata massacrata da almeno 30 coltellate e il delitto è stato scoperto solo quando sua sorella, dalla Romania, ha lanciato l’allarme, preoccupata perché non riusciva a rintracciarla. E ora i vicini di casa parlano di un finale quasi già scritto per l’ennesima vittima di femminicidio. Il corpo privo di vita di Mihaela Kleics, 50enne romena, è stato trovato ieri dai carabinieri al terzo piano di una palazzina di via della Musica a Quartu Sant’Elena, alle porte di Cagliari. Accusato di omicidio, è stato fermato qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere il compagno, Sandro Sarais, 56enne sardo. L'uomo è attualmente piantonato all'ospedale Brotzu di Cagliari: quando i militari lo hanno raggiunto, lui ha tentato il suicidio tagliandosi gola e polsi.

I carabinieri di Cagliari avevano iniziato a cercarlo subito dopo aver scoperto l’omicidio: già in passato erano intervenuti per alcuni litigi e la vittima aveva anche presentato una denuncia formale. Quando sono arrivati nella casa in via della Musica e hanno aperto la porta, hanno scoperto che la casa era in ordine, l’uscio intatto. Nessuna traccia dell’uomo che da qualche mese viveva con la cinquantenne. Nelle scorse settimane, a quanto è emerso, i carabinieri erano stati chiamati dai vicini di casa, preoccupati per le urla che provenivano dall’appartamento della vittima. "Li abbiamo sentiti litigare – raccontano alcuni inquilini della palazzina – Lui urlava: ‘ti ammazzo, ti ammazzo', mentre lei lo invitava ad andarsene. È una morte annunciata". In passato era anche intervenuta un'ambulanza e i medici avevano medicato la donna.

Sandro Sarais è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri. Era in auto nelle campagne di Castiadas vicino a un cavalcavia a una trentina di chilometri da Cagliari. Dopo il tentativo di suicidio, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è attualmente piantonato dai carabinieri in stato di fermo in attesa di essere ascoltato dagli inquirenti. Cordoglio per quanto accaduto è stato espresso dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, anche a nome dell'intera Assemblea sarda: “Ancora una volta dobbiamo piangere una vittima innocente uccisa da una mano assassina, l’omicidio di Quartu rievoca le morti di Quartucciu e le violenze gravi di Sennori, Tortolì e Cagliari. Una spirale di orrore che non si attenua: oggi è un altro giorno triste per l'Isola".