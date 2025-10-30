Migranti scoperti su nave cargo si gettano in mare a Livorno: uno muore risucchiato dall’elica, l’altro disperso

La nave cargo era partita dalla Tunisia ed era arrivata questa mattina nel porto di Livorno. I due migranti erano nascosti in un container. Rinchiusi in un cabina, sono scappati gettandosi in mare. Uno dei due è stato risucchiato dall’elica di un traghetto di passaggio ed è morto, continuano invece ricerche per rintracciare il secondo uomo.

Terribile tragedia oggi nel porto di Livorno dove due migranti sono scomparsi in mare dopo essersi gettati da una nave cargo su cui viaggiavano clandestinamente, una volta scoperti. Uno di loro è stato rinvenuto morto durante le ricerche mentre risulta ancora disperso il secondo.

Secondo quanto ricostruito finora, l'allarme nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, durante i controlli sulla nave Cargo battente bandiera danese, la Stena Shipper, una volta attraccata al Porto di Livorno alle 6.30.

La nave, che era partita due giorni fa dalla Tunisia, infatti era arrivata proprio questa mattina nello Scalo portuale toscano ormeggiando tra il varco Zara e la calata Bengasi. A bordo sono saliti gli agenti di frontiera della Polmare che hanno individuati i due clandestini nascosti in un container.

I due, entrambi di circa vent'anni, non avevano documenti con sé e hanno dichiarato di essere marocchini ma potrebbero essere tunisini. Entrambi sono stati quindi affidati al comandante della nave che sarebbe dovuta ripartire per la Tunisia, in modo da riportarli nel paese di provenienza. Il comandante quindi li ha messi sotto custodia in una cabina da dove però i due sono riusciti a sgattaiolare eludendo la sorveglianza. Erano circa le 13.30 e a questo punto non hanno trovato altra via se non quella di buttarsi in mare.

Pochi attimi dopo si è consumata la tragedia: uno dei due è stato risucchiato dall'elica di un traghetto di passaggio ed è morto. Il suo corpo è stato recuperato successivamente grazie all'intervento di motovedette e sommozzatori.

Continuano invece ricerche per rintracciare il secondo uomo che attualmente risulta disperso. Sul posto Stanno operando la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e la Guardia di Finanza, con sommozzatori e un elicottero, ma le ricerche sono rese difficili dal maltempo che sta imperversando in zona con mare mosso e bassa temperatura dell'acqua. La Capitaneria e la polizia di frontiera hanno avviato un'indagine per accertare come i due siano riusciti a fuggire dalla cabina e se siano state rispettate le misure di sicurezza previste.