Migliaia di euro di "incassi" con le multe, primi in classifica con l'autovelox i piccoli comuni I piccoli comuni italiani con meno di 1000 abitanti hanno incassato migliaia di euro dalle multe nel 2023. Ad aumentare i "guadagni" anche gli autovelox: la classifica dei comuni che fanno più multe.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo una classifica elaborata da Facile.it, le multe per gli automobilisti fioccano soprattutto nei piccoli comuni italiani, quelli che non raggiungono neppure i mille abitanti. Malgrado l'organico all'osso e tagli da parte di Stato e Regioni, non rinunciano a vigilare sulle vie di loro competenza con sistemi automatici come gli autovelox. Gli incassi valgono migliaia di euro.

Secondo il report realizzato tramite il sistema informatico ministeriale Siope, chi ha più beneficiato di multe e verbali a famiglie nel 2023 tra i borghi con meno di 1.000 abitanti è stato Carrodano, nello Spezzino, con 464 abitanti e incassi per 975.797 euro.

Al secondo posto si classifica Colle Santa Lucia nel Bellunese con 346 abitanti e 747 mila euro nelle casse comunali. Sul podio vi è anche Canda, nel Rodigino, che conta 823 abitanti e 426mila euro ricavati dalle multe anche senza l'aiuto dell'autovelox.

Subito dopo si piazzano Poggio San Lorenzo, nel Rietino, con 546 abitanti e 415mila euro e Belmonte Castello, nel Frusinate (677 abitanti, 315 mila euro).

La classifica dei comuni

Carrodano è alle porte delle Cinque Terre e al suo primato di incassi con le multe ha contribuito la "voce" autovelox. Per l'ultimo rendiconto del 2022, ha pesato per centomila euro sui proventi da capogiro.

Negli ultimi anni, in seguito a incidenti stradali gravi, è stato inserito l'autovelox per l'attività di prevenzione. "Nel 2023 non abbiamo inviato le cartelle solo di quell'anno – ha spiegato il sindaco Gian Carlo Leveratto -. Abbiamo dovuto inviare anche cartelle legate al 2018 e al 2019, perché la nostra forza di riscossione è limitata. Non incassiamo noi tutto, perché il 50% dei proventi degli autovelox vanno alla Provincia di La Spezia che è proprietaria della strada in questione".

Gli atti di vandalismo dei Fleximen

Molti di questi piccoli centri durante l'inverno hanno dovuto fare i conti con gli atti di vandalismo ai danni degli autovelox dei vari Fleximen che hanno distrutto i diversi misuratori di velocità. Un autovelox costa fino a 50mila euro: un costo non indifferente per un piccolo comune come quello sul passo del Giau, nel territorio di Colle Santa Lucia.

Nell'ultimo rendiconto disponibile del 2022, il dispositivo aveva fatto incassare circa 349.980 euro.

Canda prima classificata senza autovelox

Canda resta la prima classificata nell'elenco dei piccoli comuni per multe agli automobilisti anche senza disporre di autovelox.

"I 426mila euro del 2023 tengono conto anche somme di annate precedenti – ha spiegato però il sindaco – Ho, peraltro, un solo vigile in organico e per lui sarebbe umanamente impossibile fare così tanti verbali".

Luigi Altamura, comandante dei vigili di Verona e referente Anci delle polizie locali, ha affermato che le multe, specialmente, quelle da autovelox "non servono a fare cassa come qualcuno vorrebbe far pensare ma a salvare vite". Gli autovelox vengono installati dopo un’istruttoria che verifica se nel tratto in cui si chiede venga inserito dai Comuni ci sia stata davvero un’alta incidentalità.

A Verona è stato posizionato sulla tangenziale Nord, dove dal 2006 al 2022 ogni anno c’erano 70 incidenti stradali con feriti e morti. Nel 2023, secondo quanto affermato da Altamura, se ne sarebbero invece verificati cinque con nessuna vittima. "Non credo serva aggiungere altro – ha ribadito – per dimostrare l’utilità".