“Mi sono persa, non so come riprendere l’autostrada”, automobilista 80enne soccorsa dai carabinieri Un’automobilista ottantenne smarritasi dopo una uscita obbligatoria in autostrada e un anziano che non riusciva a ricordare il proprio indirizzo: Due episodi diversi hanno visto protagonisti i carabinieri in provincia di Piacenza arrivati subito in soccorso dei due pensionati.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di repertorio

In provincia di Piacenza due ottantenni sono stati soccorsi dai carabinieri dopo essere andati in difficoltà in strada. Due episodi differenti, ma legati l'uno all'altro dai luoghi, la provincia emiliana posta al confine con la Lombardia, e dall'età molto avanzata che caratterizza i due protagonisti.

Il primo episodio si è verificato in via Da Saliceto a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, nella tarda mattinata di giovedì 21 settembre, quando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda sono intervenuti per assistere l'anziano, su richiesta di una passante. "Non riesco a ricordare il mio indirizzo", aveva detto infatti l'uomo in stato di confusione a una donna che lo aveva notato per strada.

I militari hanno tranquillizzato l'ottantenne, identificandolo e contattando la nuora, arrivata immediatamente per riportarlo casa. Il parente ha anche segnalato che l'anziano soffriva da tempo di alcune patologie dovute principalmente all'età avanzata.

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, invece, in via Stallone a Villanova sull'Arda, sempre nell'entroterra piacentino, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Caorso, in provincia di Piacenza, è intervenuta per aiutare un'automobilista ottantenne smarritasi e che non riusciva più a trovare l'entrata dell'autostrada.

L'anziana automobilista ha raccontato ai militari che doveva prendere un volo dall'aeroporto di Venezia il giorno successivo. In evidente stato confusionale, la donna ha confessato di avere dimenticato il biglietto e che stava tornando a casa, nella provincia di Cuneo, in Piemonte, proprio per recuperarlo.

Dopo essere uscita al casello di Castelvetro Piacentino, nella provincia emiliana, l'anziana ha scoperto che l'autostrada era chiusa per lavori a quell'ora notturna e non riusciva più a trovare la via per tornare sull'A21, l'autostrada che, passando proprio per Piacenza, collega Brescia a Torino. I militari hanno calmato la donna, accompagnandola all'ingresso dell'autostrada a Caorso per farle riprendere il percorso verso la provincia di Cuneo.