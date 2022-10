Mezzi in fiamme di traverso e autostrada bloccata, assalto da film a portavalori sulla A14 Per consentire l’intervento delle autorità e dei soccorsi chiuso tratto autostradale della A14 tra Cerignola e Canosa e tratto della A16 tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14.

A cura di Antonio Palma

Auto in fiamme messe di traverso lungo la carreggiata, autostrada boccata e traffico in tilt. Sono le scene da film vissute dagli automobilisti di passaggio questa mattina lungo il tratto pugliese della A14 nel tratto tra Canosa e Cerignola tra le province di Foggia e Bat. Si è trattato di un assalto a un portavalori che inevitabilmente ha mandato nel caos la viabilità stradale del mattino.

L’episodio nella mattina di oggi, giovedì 27 ottobre, intorno alle 7.30, quando alcuni mezzi, posizionati strategicamente in maniera trasversale alla carreggiata, sono stati dati alle fiamme dai rapinatori probabilmente in un tentativo di coprirsi la fuga dopo il colpo.

Uno schema purtroppo già tristemente famoso perché messo in atto da bande specializzate in assalti a portavalori in autostrada, spesso proprio sulle arterie stradali pugliesi.

Dopo l’allarme sul posto, oltre alle forze di polizia, con in testa la polizia stradale, sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco da Barletta e Foggia per spegnere gli incendi delle vetture e u soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza la zona.

Al momento fortunatamente non vengono segnalati feriti e anche il colpo al portavalori pare sia fallito. Al momento non è stato diffuso il nome dell’istituto obiettivo dei rapinatori.

Per consentire l’intervento delle autorità e dei soccorsi l’intero tratto autostradale della A14 è stato chiuso al traffico in entrambe le carreggiate con traffico in tilt e lunghe code. Stessa cosa anche per il tratto della A16 tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14.

Autostrada per l’Italia segnala che dal Km 589.2 la A14 è chiusa in Entrambe le Direzioni tra le uscite di Cerignola est e Canosa. L’entrata consigliata verso Pescara è Cerignola est. L’entrata consigliata verso Bari è Canosa. Uscita consigliata provenendo da Bari è Canosa. L’Uscita consigliata provenendo da Pescara è Cerignola est.

Tratto Chiuso tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto dal Km 159.9 e in entrambe le direzioni sulla A16. In questo caso l’entrata consigliata verso Napoli è Cerignola Ovest. L’entrata consigliata verso Canosa è Canosa su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Canosa è Canosa su A14 Bologna-Taranto. L’Uscita consigliata provenendo da Napoli è Cerignola Ovest.