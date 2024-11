video suggerito

Meteo weekend, tempo instabile con pioggia sulle isole, nuvole e schiarite nel resto del Paese Il weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre prevede un meteo senza piogge, con l’eccezione dei rovesci in Sicilia e Sardegna, e temperature perlopiù identiche a quelle dei giorni scorsi. Previste nebbie e foschie sulle coste adriatiche e sole al Sud. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

Meteo all'insegna dell'instabilità in Italia con l'attenuazione dell'anticiclone

Weekend senza piogge, eccezion fatta per Sardegna e Sicilia, e temperature perlopiù identiche a quelle dei giorni scorsi. Ma l'attenuazione dell'anticiclone che sta investendo l'Europa da fine ottobre in attenuazione, da cui scaturiscono infiltrazioni di correnti umide dall'Est, apre le porte a un po' di instabilità sull'Italia.

Instabilità che sarà rafforzata da lunedì 11 novembre in poi da una perturbazione atlantica con maltempo e cali termici. Fino ad allora, le previsioni meteorologiche di oggi e domani sono all'insegna di cielo velato o nuvoloso a fasi variabili al Nord e al Centro, sole in gran parte del Sud e piogge sulle isole maggiori.

Il meteo di sabato 9 novembre

Partiamo proprio dalle isole. La Sardegna inizia la giornata di sabato 9 novembre con cielo in parte nuvoloso. Nubi più compatte si registrano sulla parte orientale. Nel pomeriggio previste piogge sparse che si estenderanno su tutto il territorio insulare e si faranno via via più insistenti. Nuvole diffuse e piogge, che si convertiranno in rovesci, anche in Sicilia. Solo in tarda serata le precipitazioni si dovrebbero attenuare.

Al Sud cielo velato che dovrebbe aprirsi per lasciare spazio al sole. Nubi più dense in Molise e nelle zone del Gargano in Puglia. Il rischio pioggia è basso, riporta l'Aeronautica Militare. Nel Centro, invece, qualche piovasco pomeridiano sulla costa adriatica e nell'Appennino, oltre a nuvole sulle regioni affacciate sul Tirreno.

Non mancheranno foschie e nebbie locali nelle regioni adriatiche che si diraderanno nel corso della giornata. Passando al Nord, anche in Pianura Padana foschie e nebbia sin dal primo mattino. Nubi consistenti sulla Liguria con possibili pioggerelle nella fascia Est. Per il resto della macro area, nuvole e schiarite si alterneranno. Nel complesso, tempo asciutto.

Massime in lieve aumento in Sicilia meridionale, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Trentino Alto-Adige che toccheranno fino a 22 gradi a Catania e 21 gradi a Napoli, Roma e Palermo. Minime in calo su basso Lazio, Campania e Basilicata (previsto -1 a Bolzano).

Il meteo di domenica 10 novembre

Il meteo di domenica 10 novembre appare piuttosto speculare rispetto a quello del giorno precedente. Foschie dense e banchi di nebbia in Pianura Padana, sul resto del Nord cielo sereno. Nuvole, invece, su Marche, Umbria e Abruzzo. Solo in quest'ultima regione persisteranno nel corso della giornata.

Tra Molise e Gargano nubi compatte che porteranno qualche rovescio. Sul resto del Meridione cielo sereno o poco nuvoloso. Invece, in Sardegna continuano i rovesci sparsi per gran parte della giornata. Idem in Sicilia, dove ci sarà anche la possibilità di temporali isolati.

Temperature stazionarie nel Paese. Minime in diminuzione su Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna. Massime in aumento nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, mentre calano su Molise, Sicilia, Sardegna e coste abruzzesi.