video suggerito

Meteo, in arrivo freddo e neve sull’Italia dopo il caldo: dove e quando sono previsti Sull’Italia è in agguato una massa di aria fredda polare che farà irruzione a partire dalla prossima settimana portando un deciso calo delle temperature, freddo e neve, dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni che proseguirà anche durante il weekend. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla prossima settimana l'Italia farà i conti con una decisa svolta sul fronte meteo. Grazie all'arrivo di aria polare, una sorta di soffio artico, le temperature infatti subiranno un brusco calo portando condizioni decisamente più invernali con maltempo diffuso e neve in montagna. Maggiormente colpite le regioni del nord dove si prevede la prima neve anche a quote relativamente basse mentre il maltempo investirà tutto il Paese anche con temporali molto intensi.

La svolta invernale attesa tra martedì e mercoledì con l’arrivo di una sciabolata artica che porterà masse di aria polare sull'Italia. Un'area di bassa pressione sul Nord Europa, infatti, trascinerà correnti fredde sul Mediterraneo spingendo indietro l’anticiclone che finora aveva regalato giornate decisamente primaverili e che resisterà per tutto il prossimo weekend e fino a lunedì. Da martedì invece un drastico calo delle temperature porterà neve in quota ma innescherà anche una fase di maltempo intenso con forti piogge e violenti temporali.

In arrivo il soffio artico dal Nord Europa, quando ci sarà il calo delle temperature

Secondo le ultime tendenze meteo, dopo un weekend mite e un lunedì transitorio, da martedì 12 novembre cambiano completamente le condizioni meteorologiche sull'Italia. L'arrivo di un vero e proprio soffio artico con aria polare farà calare le temperature ma sarà responsabile anche della formazione di un insidioso ciclone in grado di scatenare un'importante ondata di maltempo su tutta la Penisola. Le piogge interesseranno prima Piemonte, Lombardia settentrionale e il Trentino-alto Adige e parzialmente il Veneto, per poi successivamente estendersi alle regioni del centro e del sud non tralasciando le due isole maggiori.

Neve e freddo dalla prossima settimana: le zone interessate

Il calo delle temperature e il freddo farà arrivare anche le prime nevicate abbondanti in montagna anche a quota relativamente basse sia su Alpi che Appennino, fin verso i 700 metri in Piemonte e Liguria e poco sopra i 1300/1400 metri sull'Appenino centro-settentrionale. Potrebbe trattarsi di una vera svolta invernale con temperature più rigide anche se si tratta però di una tendenza meteo che potrebbe subire modifiche, vista la distanza temporale.

Meteo nel weekend, le previsioni per sabato 9 e domenica 10

In attesa del previsto freddo e dei temporali, bassa probabilità di pioggia e clima mite invece per il weekend a parte qualche pioggia sulle Isole maggiori. Sabato avremo nebbia e nubi basse per l’Emilia-Romagna e le bassa padana e nubi a tratti diffuse al centro, ma con poca pioggia, limitata per lo più alle coste della Toscana al primo mattino. Prevalenza di sole invece al sud. Per le isole, infine, cielo in prevalenza nuvoloso e qualche rovescio, specie nel pomeriggio e specie per la Sardegna. Tempo gradevole e più soleggiato domenica per tutte le regioni con l'eccezione della nebbia lungo il corso del Po nelle prime ore del giorno. Ancora nubi abbastanza diffuse invece tra Sardegna e Sicilia, con piogge a tratti e qualche isolato temporale, specie nelle ore pomeridiane.