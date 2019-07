Quella in corso è una settimana caldissima da Nord a Sud, con temperature che voleranno fino a raggiungere picchi di 40 gradi in diverse zone della penisola. Ma quanto durerà questa ondata di caldo? Il meteo del weekend 27 e 28 luglio indica che qualcosa presto cambierà. L’ondata di caldo africano di questi giorni potrebbe infatti presto subire uno stop e sull’Italia potrebbero tornare i temporali. Nei dettagli, gli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF indicano appunto che il grande caldo potrebbe prendersi una pausa e arrivare dunque tanta pioggia nel corso del prossimo weekend di fine luglio, proprio in concomitanza con la prima partenza degli italiani per le ferie estive.

Meteo weekend 27 e 28 luglio: zone a rischio temporali e maltempo

Già a partire da venerdì 26 luglio si avranno le prime avvisaglie di un cambiamento con temporali sparsi sulle Alpi che potranno risultare localmente di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Potrebbe verificarsi un fenomeno meteorologico che viene chiamato “downburst”, il fronte delle raffiche di vento violente discendenti dalla nube temporalesca e capace di portare un brusco calo delle temperature, fino a 4-5 gradi. Un fenomeno che spesso è responsabile di ingenti danni materiali. Quali saranno le zone più a rischio maltempo? Nel corso della giornata di sabato 27 luglio i fenomeni si propagheranno in Pianura padana dove potrebbero verificarsi temporali violenti con grandine, ancora downburst e probabilmente anche locali trombe d'aria. Le zone più a rischio sono quelle costiere e la pianura. Domenica 28 luglio le piogge si attenueranno al Nord-Italia concentrandosi maggiormente al Nord-Est e sull'Appennino centrale.

Città da bollino rosso e regioni a rischio maltempo

Se al Nord nel corso del weekend 27 e 28 luglio arriveranno i temporali, il Sud e le isole maggiori non saranno coinvolti nel peggioramento meteo e continueranno a godere di cieli in prevalenza soleggiati solo con qualche passaggio nuvoloso e temperature ancora molto elevate soprattutto nelle zone più interne per tutto il weekend. Per quanto riguarda le zone da “bollino rosso”, in questa settimana la fiammata di origine africana colpirà principalmente il Nord, gran parte delle regioni centrali e la Sardegna. Tra le zone al momento più calde abbiamo il Piemonte, la Lombardia, l'Alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi a scendere la Toscana, l'Umbria e tratti interni del Lazio. Per il momento, il caldo è meno intenso sui settori adriatici del Centro e del Sud.