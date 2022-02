Meteo San Valentino, le tendenze di Giuliacci: “Maltempo con pioggia, neve, nebbia e freddo” Che tempo farà a San Valentino? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per Fanpage.it, il prossimo 14 febbraio sarà caratterizzato da maltempo con pioggia, neve, vento, nebbia e gelate da Nord a Sud dell’Italia. La situazione non migliorerà se non dopo il 17 febbraio quando la perturbazione atlantica lascerà di nuovo spazio all’anticiclone africano.

A cura di Ida Artiaco

"A San Valentino ci sarà di tutto: maltempo con pioggia, neve, nebbia e gelate, da Nord a Sud". Non ha dubbi il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione meteorologica in Italia nei prossimi giorni, in concomitanza con la festa degli Innamorati, che però sarà caratterizzata quest'anno dall'arrivo di una perturbazione atlantica che spazzerà via il bel tempo della scorsa settimana. "L'alta pressione ci perseguita da più di un mese, ricordiamo che gennaio è stato tra i più secchi degli ultimi 20 anni, con un bel deficit idrico soprattutto sulle regioni settentrionali – ha spiegato -. Ma a partire dalla prossima settimana avremo qualche novità di rilievo da questo punto di vista".

Le Regioni a rischio pioggia a San Valentino

Secondo Giuliacci, sono due le perturbazioni che arriveranno sull'Italia. "La prima, tra l'11 e il 12 febbraio, ha il merito di fare da apripista alla seconda, più intensa, che ci sarà tra il 13 e il 16 febbraio. Questo perché lascerà un cuscinetto di aria fredda sul Nord Italia su cui verranno a scorrere le correnti meridionali, il che agevolerà l'arrivo delle nevicate". Per quanto riguarda le piogge, ha precisato l'esperto, "già domenica 13 febbraio ci saranno rovesci su Liguria, Toscana e al Sud, il 14, quindi proprio il giorno di San Valentino, al Centro Nord, il 15, che sarà la giornata più piovosa in assoluto, ci saranno piogge sul Nord Est e al Centro Sud e il 16 al Sud. Alla fine di queste 4 giornate avremo accumuli di pioggia di 30/40 millimetri su Liguria e Friuli Venezia Giulia, intorno ai 10 millimetri in Piemonte, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna e Lucania, e intorno ai 30 millimetri sul resto d'Italia".

Neve e nebbia fino al 16 febbraio: le previsioni di Giuliacci

Non mancherà neppure la neve. "Ci saranno nevicate il 14 febbraio sulle Alpi e sul Piemonte con accumuli intorno ai 20/30 centimetri e fino a quota di 200/300 metri. Nevicate fino a 500 metri sul Varesotto, sulle Alpi Lombarde, e intorno agli 800/1000 su Alpi Orientali, Trentino Alto Adige e Appennino tosco-emiliano. Attenzione anche alle nebbie, che si registreranno lunedì 14 sul anche in Salento, il 15 in Lombardia, il 18 e fino al 20 febbraio in Veneto e Toscana". Da non dimenticare le gelate: "Il 13 saranno consistenti di mattina al Centro Nord, il 15 sul Nord Ovest e il 16 su tutto il Nord. Si segnalano anche venti forti, mentre per quanto riguarda le temperature ci sarà un significativo abbassamento sempre il 14 in particolare su Piemonte e Lombardia, con massime fino a 2 gradi e comunque non oltre i 10 gradi su tutto il Nord. Nel resto della Penisola e fino almeno a mercoledì 16 febbraio il termometro segnerà intorno ai 14 gradi. Poi, nel corso del prossimo weekend, dal 17 al 20, tornerà l'anticiclone che provocherà un nuovo brusco balzo delle temperature con massime fino a 20 gradi".