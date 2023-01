Meteo, le previsioni per domani 31 gennaio: sole e temperature in aumento. Da venerdì torna la neve A causa dell’anticiclone delle Azzorre la giornata di domani sarà caratterizzata da temperature più miti, anche se sul versante adriatico ci sarà un temporaneo e parziale peggioramento.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le ondate di freddo e neve delle ultime due settimane quella iniziata oggi si annuncia come una settimana di tempo tendenzialmente stabile e asciutto, con temperature in aumento grazie al contributo dell’Anticiclone delle Azzorre che torna ad allungarsi sul Mediterraneo Occidentale, fino alle porte della nostra Penisola.

Malgrado ciò – come ricorda meteo.it – nella giornata di domani (martedì 31 gennaio) si osserverà un temporaneo e parziale peggioramento del tempo sul versante adriatico del Paese a causa di un fronte di aria fredda che scivolerà lungo i Balcani e lambirà anche l'Italia. Altro temporaneo peggioramento è atteso invece tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio al Sud e sul medio versante adriatico, con l’irruzione di correnti fredde da est, conseguente brusco calo termico e possibilità anche di qualche sporadica nevicata fino a quote molto basse.

Le previsioni meteo per domani 31 gennaio

Giornata soleggiata con qualche sporadica nube in Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con piogge isolate, specie al mattino, su coste molisane, nord della Puglia, Calabria, Sicilia Tirrenica e Sardegna; qualche nevicata sui monti calabresi oltre 1000-1200 metri. Ancora gelate al Nord al primo mattino; temperature massime quasi ovunque in crescita e in generale al di sopra della norma.

Come sarà il meteo mercoledì 1 febbraio, le previsioni

Sulle Alpi Orientali si alterneranno sole e nuvole, idem sulle regioni tirreniche e Isole. Assenti piogge o nevicate. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore lieve crescita, soprattutto al Sud e medio versante adriatico. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove venti da deboli a moderati.