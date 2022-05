Meteo, la prossima settimana torna il caldo: picchi di temperatura di 35-40 gradi La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato temporali e un diffuso calo delle temperature da domani, lunedì 30 maggio, lascerà di nuovo il posto a una nuova ondata di caldo.

A cura di Redazione Meteo

La perturbazione che negli ultimi giorni ha portato temporali e un diffuso calo delle temperature da domani, lunedì 30 maggio, lascerà di nuovo il posto a una nuova ondata di caldo grazie al progressivo ritorno dell'Anticiclone Africano. Sulle regioni settentrionali nella prima parte della settimana le giornate saranno ancora un po’ nuvolose con qualche precipitazione sulle Alpi e temperature in lenta risalita dopo il sensibile crollo di oggi. Al Centro-Sud sarà invece una settimana stabile e soleggiata sin dall’inizio e tendente a diventare sempre più calda per effetto del ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano. Da metà settimana aria molto calda in risalita dall’Algeria dovrebbe dar vita con buona probabilità ad una seconda e più intensa ondata di calore con picchi di temperatura che potranno superare i 35 gradi fino a sfiorare i 40 in Sardegna. A partire da giovedì il caldo afoso è previsto in aumento anche al Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 30 maggio

Le condizioni meteo per domani, 30 maggio, sono previste in miglioramento, con le schiarite più ampie sin dal mattino su Lazio, Molise, Sud e Isole maggiori. Nuvolosità sparsa nel resto del Centro-Nord con un cielo da parzialmente nuvoloso a localmente nuvoloso con una residua instabilità e rischio di locali piogge su Alpi, Umbria, Marche settentrionali e nordest della Toscana. Temperature massime in aumento, ma ancora leggermente sotto la media al Nord con valori per lo più tra 21 e 24 gradi; al Centro-Sud massime in generale tra 25 e 29 gradi ma con punte anche oltre i 30 gradi sulle isole maggiori. Venti deboli meridionali al Centro-Sud con mari localmente ancora mossi.

Le previsioni meteo per martedì 31

Nuvole sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso nelle regioni del Nord Italia con qualche rovescio di pioggia possibile sui rilievi, più probabili sulle Alpi. Giornata decisamente più stabile e soleggiata al Centro-Sud e nelle due Isole maggiori anche se saranno possibili annuvolamenti e deboli precipitazioni sull’Appennino.