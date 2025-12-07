Meteo Immacolata, alta pressione sull’Italia: settimana stabile e temperature sopra la media

Alta pressione sull’Italia per domani, festa dell’Immacolata: tempo stabile, clima mite e zero termico oltre i 3000 metri. In pianura e coste nebbie diffuse e qualità dell’aria in peggioramento.

La settimana dell’Immacolata si apre sotto il dominio di un vasto campo di alta pressione in consolidamento sul Mediterraneo, destinato a mantenere condizioni di stabilità quasi ovunque sull’Italia. La struttura anticiclonica, molto estesa e persistente, determinerà un periodo asciutto, senza precipitazioni e con temperature ben superiori ai valori tipici di inizio dicembre. L’aria mite in quota risulterà particolarmente evidente sul settore alpino, dove si attendono scarti termici fino a 8-10 gradi oltre le medie stagionali, con lo zero termico che continuerà a posizionarsi oltre i 3000 metri. Un’anomalia climatica non trascurabile, indice di un dicembre dall’impronta più autunnale che invernale.

La stabilità atmosferica, in assenza di sistemi perturbati e con ventilazione debole o nulla, favorirà però fenomeni tipici dell’anticiclone invernale: da martedì 9 dicembre aumenteranno le nebbie e le nubi basse, soprattutto in pianura e lungo i litorali del Nord, ma anche nelle vallate del Centro, in particolare tra Toscana e Umbria. Nebbie più insistenti e strati di nubi a bassa quota tenderanno a ridursi nelle ore centrali solo parzialmente, limitando la sensazione di mitezza dove i bassi strati resteranno coperti.

Un quadro di stagnazione atmosferica che, come già osservato negli ultimi giorni, peggiorerà la qualità dell’aria nei centri urbani, con concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti raccomandati per la salute. L’assenza di vento e precipitazioni, infatti, non favorirà il ricambio degli strati d’aria più vicini al suolo.

Previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

La giornata dell’Immacolata sarà caratterizzata da tempo stabile su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Una copertura più consistente interesserà localmente Puglia, Calabria, Sicilia e, al mattino, anche le Alpi lombarde, parte della Toscana e alcune zone del Nord-Est. Dalla tarda serata torneranno a svilupparsi foschie dense e nebbie in Pianura Padana, specialmente lungo i principali tratti fluviali.

Le temperature minime non subiranno cambiamenti significativi, mentre le massime continueranno a crescere, risultando in generale superiori alla media del periodo. I venti tenderanno ad attenuarsi in quasi tutto il Paese, con residui rinforzi di Maestrale lungo la Puglia, sul mar Ionio e nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 9 dicembre

Tra la notte e il mattino si prevedono nebbie dense e diffuse sulla Pianura Padana, lungo le coste di Veneto ed Emilia-Romagna, e nelle valli interne di Toscana e Umbria. In molte aree la visibilità sarà ridotta e le nubi basse tenderanno a mantenersi anche nelle ore centrali, seppure con parziali diradamenti. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà in Liguria, con cieli coperti entro sera. Seguono condizioni in prevalenza serene o poco nuvolose sul resto della Penisola.

Le temperature non mostreranno variazioni di rilievo, se non un locale calo dei valori massimi nelle zone dove le nebbie saranno più persistenti. Venti deboli ovunque, con rinforzi di Tramontana nell’area ionica.