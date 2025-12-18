Meteo, che tempo farà a Natale e quando arrivano neve e freddo sull’Italia: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it e le tendenze per Natale e Capodanno: “In arrivo una doppia perturbazione. A Natale pioverà e nevicherà al Nord ma è tra il 27 e il 31 dicembre che ci sarà la bordata di freddo invernale, con le temperature che scenderanno ovunque e neve anche in pianura”.

Non sarà un bianco Natale, ma potrebbe essere bianco l'inizio del nuovo anno: è infatti in arrivo sull'Italia una doppia perturbazione che porterà, in particolare tra sabato 27 e mercoledì 31 dicembre, una bordata di freddo invernale con pioggia e soprattutto neve non solo sulle Alpi ma anche a quote collinari e addirittura in pianura, soprattutto tra Piemonte e Lombardia.

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il meteo dei prossimi giorni, e quindi anche le tendenze per Natale e Capodanno.

Dove nevicherà anche a bassa quota nelle feste natalizie

Per Giuliacci, "la fase piovosa che stiamo vivendo sta per finire. Ci sarà prevalenza di bel tempo fino a sabato 20 dicembre, con freddo al mattino al Centro Nord e temperature tiepide al Sud, poi seguiranno due fasi: la prima andrà tra domenica 21 e venerdì 26 dicembre, che quindi coinvolgerà interamente il Natale. Durante questo periodo avremo un pizzico di inverno al Centro Nord con piogge quasi ovunque soprattutto sul versante Ovest e sulle regioni tirreniche, di meno su Medio Basso Adriatico e neve sulle Alpi intorno ai mille metri di quota. Sempre in questa scenderanno le temperature al Nord, mentre al Sud resteranno tiepide".

Quando arriva l'inverno sull'Italia: temperature basse e neve sulle Alpi

L'esperto però ha sottolineato che sarà "tra sabato 27 e mercoledì 31 dicembre che arriverà la bordata di freddo invernale, con le temperature che scenderanno ovunque. Al Nord le massime saranno sotto i 5 gradi, al Centro intorno ai 5 gradi, e al Sud intorno ai 10 gradi. Con temperature così basse è probabile che avremo neve sulle Alpi ma anche a quote collinari sul versante adriatico dell'Appennino per via di correnti fredde in arrivo dai Balconi, dai rilievi emiliani a quelli calabro lucani. Potremo vedere qualche fiocco anche sul Vesuvio e sull'Etna. Potrebbe esserci qualche timida possibilità di vedere la neve anche in pianura in particolare in Piemonte e Lombardia. È questa la vera novità che sembra accontentare tutti gli amanti della neve".