Mestre, auto in fuga imbocca sottopasso contromano: schianto frontale, ci sono feriti Un’auto ha imboccato ad alta velocità un sottopasso a Mestre e provocato un frontale. A provocare lo schianto un uomo probabilmente in fuga dai Carabinieri che viaggiava a bordo di una Giulietta Alfa Romeo.

A cura di Susanna Picone

Ci sono feriti in un incidente stradale registrato oggi a Mestre. Secondo una prima ricostruzione, un’auto ha imboccato ad alta velocità un sottopasso invadendo la corsia opposta e provocando un frontale.

Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Sono rimasti feriti, trasferiti in ospedale in codice giallo, i due conducenti delle auto, mentre in una terza vettura sono rimasti coinvolti e portati in ospedale per controlli, sembrerebbe senza danni, una donna con suo figlio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e Sanitari del Suem 118 e i carabinieri per le indagini del caso. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, domenica 2 ottobre, in via Eugenio Bacchion a Mestre, nel sottopasso del Terraglio che dalla rotonda di via Martiri della Libertà conduce alla zona dei centri commerciali a ridosso della tangenziale.

A imboccare il sottopasso contromano e provocare l’incidente sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, un uomo – senza documenti – probabilmente in fuga dalle forze dell’ordine. A bordo di una Giulietta Alfa Romeo, si stava allontanando dalla zona di centri commerciali.

Secondo alcuni testimoni, l’automobilista avrebbe tentato la manovra azzardata proprio per cercare di seminare i carabinieri. Portato in ospedale, sarebbe ora piantonato.

Quello di oggi è il secondo grave incidente in Veneto nell'arco di 24 ore causato da un veicolo in fuga. Ieri nella provincia di Treviso un giovane ha rubato tre automobili, poi scappando ha causato alcuni incidenti e infine ha travolto e ucciso un ciclista. Protagonista un diciannovenne in uno stato di evidente alterazione, che è stato arrestato e ora è piantonato in ospedale.