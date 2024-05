Messico, il video del crollo del palco durante il comizio del candidato presidente: 9 morti e molti feriti Il fortissimo vento a San Pedro Garza García, città del Messico situata nello stato del Nuevo León, si è letteralmente portato via il tendono sotto il quale il candidato alla presidenza Jorge Álvarez Máynez stava tenendo il proprio comizio. Diversi morti e oltre una cinquantina i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nove persone sono morte e oltre una cinquantina sono rimaste ferite nel drammatico incidente avvenuto a San Pedro Garza García, città del Messico situata nello stato del Nuevo León: mentre si stava tenendo il comizio elettorale del candidato presidenziale Jorge Álvarez Máynez, il tendone che copriva il palco è crollato, travolgendo tutti quelli che si trovavano sotto di esso.

Lo ha confermato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che ha dichiarato di “inviare un abbraccio ai familiari, agli amici delle vittime e ai sostenitori politici”. Il crollo è stato causato da una forte raffica di vento.

I video del crollo sono stati diffusi sui social media nella serata di ieri. Si vedono che persone che urlano, fuggono e provano a tenersi ferme ai pali di metallo.

Il governatore Samuel García, presente sul posto, ha coordinato i soccorsi. "C'è stata una disgrazia. Un forte vento ha fatto crollare un palco durante la chiusura della campagna elettorale qui a San Pedro", ha spiegato in un video pubblicato sui suoi social network. Le autorità locali hanno messo in campo tutte le risorse disponibili per assistere i feriti e sostenere le famiglie delle vittime.

In precedenza, lo stesso governatore di Nuevo León, aveva condiviso un video sui propri canali social avvisando gli abitanti di San Pedro Garza per le forti piogge e temporali.

Máynez, 38 anni, terzo nei sondaggi per le elezioni del 2 giugno, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo. È stato comunque ricoverato in ospedale; ha scritto sui propri canali social: “I membri della mia squadra che sono rimasti feriti sono già in cura in ospedale. Sto tornando sul luogo dei fatti per assistere le vittime". Máynez è candidato alla presidenza per il partito di centro-sinistra Movimiento Ciudadano.