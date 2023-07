Mercurio in sosta nel segno della Vergine fino al 4 ottobre 2023: potere al pensiero Mercurio, pianeta del pensiero, sarà in sosta nel segno della Vergine dal 28 luglio al 4 ottobre 2023. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) godranno di creatività ed elasticità mentale mentre per i segni mobili (Pesci, Gemelli e Sagittario) il pensiero sarà più difficile, dubbioso e deconcentrato.

Il 28 luglio 2023 Mercurio entrerà nel segno della Vergine dove starà fino al 4 ottobre, quindi molto più a lungo rispetto al suo normale passaggio. Mercurio è il pianeta che la simbologia astrologica lega al pensiero, al dialogo, alla comprensione, alla rielaborazione e alla comunicazione.

Questo pianeta ha un’orbita molto veloce, più veloce di quella della Terra, perché rispetto al nostro pianeta si trova più vicino al Sole. Normalmente quindi in un segno zodiacale si ferma circa 15 o 20 giorni. Tre volte all’anno però questo pianeta fa delle soste, ovvero in tre segni zodiacali sì trattiene di più. Ogni anno i tre segni zodiacali interessati dalle soste sono dello stesso elemento e quest'anno tocca all'elemento terra. Come sempre accade quando un pianeta fa una sosta si avrà una prima fase di moto diretto (quindi normale), un momento di oscillazione su alcuni gradi, il percorso all’indietro di un pezzo di tragitto lungo il cerchio dello Zodiaco e infine un ritorno al moto diretto. Il periodo nel quale un pianeta si muove apparentemente all’indietro viene chiamato retrogrado.

Non dimentichiamoci che la retrogradazione di un pianeta è un fenomeno puramente apparente, che dipende dalla diversa velocità che questi pianeti hanno rispetto alla Terra di viaggiare intorno al Sole. Per questo, per un fenomeno ottico, tutti i pianeti tranne il Sole e la Luna possono essere retrogradi per alcuni tratti dei loro percorsi. Quando un pianeta è retrogrado si trova tecnicamente più vicino alla Terra.

Il significato della sosta di Mercurio in Vergine fino a ottobre 2023

Mercurio in Vergine dal 28 luglio al 4 ottobre è un Mercurio molto potente perché la Vergine è un segno zodiacale mercuriale. Qui il pensiero si fa statistico, logico, indagatore e scientifico. Mercurio in Vergine è tipico di chi adora chiedersi “perché?“. È un pensiero meno creativo, meno improvvisato ma decisamente ottimo per tutte le attività mnemoniche, strategiche e di studio. La sosta di Mercurio nel segno della Vergine avverrà tra il grado 8 e il grado 21 interessando quindi principalmente i nati nella seconda decade.

Cosa significa Mercurio retrogrado e quali sono gli effetti

La simbologia astrologica classica non hai mai amato particolarmente i pianeti retrogradi trattandoli come pianeti dei quali avere paura. Senza modificare il significato che l’astrologia dà a questi momenti, è però cambiata la visione che se ne ha in termini di “positivo“ e “negativo“. Quando un pianeta è retrogrado le sue caratteristiche, in questo caso intellettuali, sembrano essere più concentrate verso l'io interiore, profondo e dubbioso piuttosto che verso l’esterno, il fare.

Se normalmente un pianeta in moto diretto a una funzione attiva, rivolta all’esterno, quando invece è retrogrado ha una funzione passiva, rivolta all’interno. Per questo quando un pianeta è retrogrado si dice che sia meno forte, perché in effetti sembra essere meno abile a confrontarsi con il quotidiano, col visibile. Un pianeta retrogrado ci costringe a vivere le sue sollecitazioni in una modalità più profonda, attenta e di revisione personale, intima.

Mercurio retrogrado è molto temuto ed è spesso oggetto di meme sui social perché si scherza sul fatto che possa farci riprendere in considerazione cose che avevamo definitivamente catalogato, come ad esempio le relazioni con i nostri ex fidanzati. Oppure, Mercurio retrogrado sarebbe responsabile di alcuni scivoloni dialettici e gaffes. Diciamo pure che queste sono mezze verità, nel senso che Mercurio retrogrado porta in effetti ad un pensiero più dubbioso, che si pone delle domande profonde e che va alla ricerca di significati ultimi. Credo però che tutto questo, nonostante effettivamente ci possa togliere nell’immediato dalla concentrazione sul quotidiano fattivo e logistico, sia però un passaggio ottimo per la nostra evoluzione personale. Una rivisitazione e una rielaborazione.

Chi avrà Mercurio a favore?

Questa sosta sarà ottima per i segni di terra (Toro, Capricorno e Vergine stessa) ma anche per Cancro e Scorpione. Per tutta l’estate quindi questi segni zodiacali potranno godere di una buona capacità intellettuale che permetta dialoghi sia con gli altri che con la parte più intima di sé. Qualsiasi attività lavorativa, anche solo un pensiero strategico e propositivo da mettere poi in pratica settembre, sarà assolutamente ottima e verrà molto più facile.

Chi avrà Mercurio contro?

Mercurio in Vergine per tutto questo periodo però darà fastidio ai segni mobili ovvero Pesci, Gemelli e Sagittario. Per questi segni zodiacali, e soprattutto quando Mercurio sarà in fase retrograda, prendere qualsiasi decisione sarà più difficile perché le sicurezze saranno decisamente meno solide.