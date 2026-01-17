Mauro Sbetta pestato a morte in casa a Trento: trovato e arrestato il presunta omicida

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mauro Sbetta, il 68 pensionato trovato morto nei giorni scorsi nel proprio appartamento nei pressi di Strigno (Trentino). Oggi 17 gennaio i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni e originario del Marocco. Si trova ora nel carcere di Spini di Gardolo e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà ora difendersi dall'accusa di omicidio.

Stando alle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Trento e di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, la vittima sarebbe stato bersaglio di un violento pestaggio quando si trovava in casa sua da parte del 40enne. La conferma arriva anche dai risultati dell'autopsia eseguita ieri 16 gennaio: i medici legali parlano di un "pestaggio che ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione".

Fondamentali sono state anche le prove trovate all'interno dell'appartamento quando carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti, anche se purtroppo era ormai troppo tardi. Il corpo del pensionato è stato trovato in soggiorno mentre in un’altra camera della casa gli investigatori avevano trovato il vetro della porta finestra infranto. E c'era sangue in più parti della casa. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti di Mauro Sbetta, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Poi la triste scoperta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cercato di difendersi, ingaggiando una colluttazione con il suo assassino prima di essere colpito a morte. Non è stato ancora reso pubblico se vittima e l'arrestato si conoscevano. Ancora da chiarire il movente.