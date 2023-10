Maura e Emanuele, il cambio di sesso e poi il matrimonio: “La nostra è un’unione come tutte le altre” Le nozze celebrate in provincia di Macerata: Maura ed Emanuele, un tempo Mauro e Adriana, si sono uniti civilmente dopo una lunga trafila: “Abbiamo iniziato da soli tra mille paure e difficoltà, perché l’affermazione di genere non è un gioco” dichiara la donna.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Facebook

Nella suggestiva cornice di Recanati, città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi nella provincia di Macerata, una storia d'amore straordinaria ha raggiunto il suo culmine. Maura ed Emanuele, precedentemente conosciuti come Mauro e Adriana, hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia civile davanti a una folla di amici e parenti.

La coppia si è incontrata quattro anni fa in un gruppo transgender su Facebook e ha finalmente ottenuto il riconoscimento legale del proprio cambio di genere. I due lavorano entrambi all'Ufficio Anagrafe di Recanati e sono molto conosciuti a livello locale.

Maura, una donna di 41 anni originaria di Recanati, ha sfidato la cecità per affermare la sua identità di genere. Quando intraprese il suo percorso nel 2016, a 35 anni, all'epoca divenne la prima non vedente in Italia a cambiare sesso, in quanto costretta alla cecità per via di una malattia alla retina.

Fonte: Il sindaco di Recanati Antonio Bravi su Facebook

Emanuele, 36enne proviene invece dalla Romania e in passato ha lavorato nella mensa di una casa di riposo.

Il matrimonio è stato celebrato dall'ex sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo, attuale assessore della città con delega ai lavori pubblici. Ai festeggiamenti hanno preso parte, tra amici e partenti, circa settanta persone.

"Il nostro è un matrimonio come tutti gli altri, niente di più e niente di meno rispetto a un'altra coppia. Non possiamo fare a meno di guardare alle spalle e vedere quanta strada abbiamo percorso per arrivare fin qui" ha dichiarato Maura in un'intervista a Il Resto del Carlino.

Fonte: Il sindaco di Recanati Antonio Bravi su Facebook

"Abbiamo iniziato da soli tra mille paure e difficoltà, perché l'affermazione di genere non è un gioco, poi a un certo punto ci siamo incontrati e abbiamo compiuto gli ultimi passi insieme. Questo sicuramente rende tutto un po' speciale, ma per il resto siamo semplicemente una coppia che si è unita in matrimonio" continua la sposa.