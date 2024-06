Maturità, studente si sente male durante la seconda prova, il presidente lo rimanda a settembre

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Le prove scritte dell’Esame di Maturità 2024 sono finite e non senza alcuni episodi di tensione che hanno richiesto l’intervento delle autorità scolastiche. È il caso, ad esempio, di un liceo di Padova dove un incidente ha portato alla rimozione di un presidente della commissione esaminatrice.

L’episodio è avvenuto giovedì 20 giugno mentre si stava svolgendo la seconda prova, quando uno studente ha accusato un malore abbastanza serio da richiedere l’intervento di un’ambulanza. Non è bastato, però, il rapido recupero dello studente per evitare una decisione incredibile: come riporta Il Gazzettino il presidente avrebbe deciso, in modo unilaterale, di invalidare la prova, proponendo un rinvio dello studente a settembre. Decisione che sarebbe stata assunta senza consultare la commissione. Per questo si è reso necessario l’intervento del provveditore Roberto Natale, che ha rimosso il presidente dall’incarico.

Dopo i soccorsi il ragazzo si è subito ripreso per concludere l'esame: "La sua prova in ogni caso non sarà considerata valida, dovrà sostenere l'esame suppletivo a settembre", ha risposto il presidente della commissione, che non ha neanche coinvolto gli altri componenti della commissione, prendendo arbitrariamente la decisione. Per questa ragione il provveditore Natale, una volta informato dei fatti, è subito intervenuto per rimuovere il presidente attraverso due ispettori. La prova dello studente sarà quindi valutata regolarmente e senza alcun rinvio a settembre. "Sono state ripristinate le condizioni per una prosecuzione ordinata, serena e proficua delle operazioni. È stato un intervento necessario, tempestivo e doveroso" spiega il provveditore, Roberto Natale.