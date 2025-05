video suggerito

Martina Piserà morta a 32 anni dopo aver saputo del decesso del bimbo in grembo: “Complicazioni cardiache” In attesa dei risultati dell’autopsia che sarà condotta nelle prossime ore, l’azienda sanitaria di Vibo Valentia parla di “complicazioni cardiache” mentre la donna veniva portata in sala operatoria per l’espulsione del feto dopo l’accertamento del decesso del bimbo in grembo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà l’autopsia che sarà condotta oggi a chiarire l’esatta causa di morte di Martina Piserà, la 32enne deceduta ieri all’Ospedale di Vibo Valentia poco dopo aver saputo di aver perso il bimbo che portava in grembo da sette mesi. All’esame post mortem disposto dalla magistratura parteciperà anche un consulente nominato della famiglia attraverso il proprio legale. La procura ha già sequestrato la cartella clinica della giovane di Pizzo e ascoltato alcuni testimoni ma al momento non vi sono indagati.

Sulla tragica morte della 32enne anche l’azienda sanitaria locale ha aperto un’inchiesta interna per accertare i fatti. Dai primi accertamenti compiuti dai sanitari, il commissario straordinario parla di “Complicazioni cardiache” mentre la donna veniva portata in sala operatoria per l’espulsione del feto dopo l’accertamento del decesso del bimbo in grembo.

Martina Piserà lamentava dolori al petto nelle settimane precedenti

Secondo quanto ricostruito finora, Martina Piserà era arrivata all’ospedale Jazzolino di Vibo nelle prime ore di domenica in preda a dolori addominali dicendo che non sentiva più il feto muoversi in grembo. Trasferita nel reparto di Ginecologia e Ostetricia e sottoposta agli accertamenti del caso, purtroppo i sanitari poco dopo hanno constatato l’assenza di battito cardiaco e hanno dovuto confermarle la terribile notizia del decesso del bimbo.

Leggi anche Le comunicano che il bimbo in grembo è morto, Martina stroncata da arresto cardiaco poco dopo a 32 anni

Poco dopo, portata in sala operatoria, è stata colpita da un arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimarla a lungo ma purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. Al momento del trasferimento, secondo i medici, la 32enne era in condizioni stabili a che se ovviamente turbata per la notizia.

Secondo il racconto di alcuni familiari a Il Vibonese, però, la 32enne pare avesse accusato dolori al petto già da diverso tempo durante la gravidanza e per questo motivo si sarebbe recata in pronto soccorso almeno quattro volte nelle ultime settimane. Su questo e altri aspetti indagheranno ora i magistrati per accertare i fatti.

Lutto nelle comunità di Pizzo e Filandari per la morte di Martina Piserà

La tragedia ha sconvolto le comunità di Pizzo, luogo di origine della 32enne, e quella di Mesiano di Filandari, dove si era trasferita col marito dopo il matrimonio circa un anno fa e dove la coppia aveva un’attività commerciale.

“Una comunità in lutto. L’Amministrazione Comunale di Filandari esprime profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Martina Piserà, una giovane donna, in attesa di una nuova vita, che ci ha lasciati in circostanze che hanno profondamente colpito e commosso l’intera Comunità” scrivono dal comune calabrese, aggiungendo: “In questo momento di dolore immenso, ci stringiamo con affetto e rispetto alla famiglia e a tutte le persone che le erano vicine, partecipando al loro lutto con sincera commozione. Per onorare la sua memoria e quella del bambino che portava in grembo, invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi in un momento di silenzio e raccoglimento. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma come comunità possiamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro abbraccio a chi soffre”

“La nostra comunità è stata profondamente scossa da una tragica notizia: la prematura scomparsa della giovane concittadina Martina Piserà. In qualità di Sindaco, ma anche e soprattutto come padre, desidero esprimere il mio più sincero e profondo cordoglio alla famiglia di Martina, stringendomi con affetto e rispetto al loro immenso dolore” scrive invece il sindaco di Pizzo, aggiungendo: “Martina era una ragazza dolce, solare, con uno sguardo pieno di vita e un amore autentico per la sua città. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi cari, ma in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla o semplicemente di incrociare il suo sorriso. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.