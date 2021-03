"Voleva rubarmi il portafoglio". Queste sarebbero state le poche parole che Marta Novello ha pronunciato di fronte ai due operai che l'hanno soccorsa, lunedì, poco dopo essere aggredita a coltellate da un ragazzino nelle campagne di Mogliano Veneto mentre faceva jogging. L’ipotesi principale resta dunque quella della rapina finita male. La studentessa 26enne è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello di Treviso. I medici hanno assicurato che è fuori pericolo e non ha riportato alcun danno neurologico. Anzi, "parla ed è lucida". Ma, soprattutto è "perfettamente consapevole di quanto accaduto" e che "ricorda l’aggressione subita". Un'ottima notizia se si considera che Marta nei giorni scorsi ha subito due interventi chirurgici (ai polmoni e agli arti). Il direttore della funzione ospedaliera dell’Usl 2, Stefano Formentini, è ottimista: "Nelle prossime ore scioglieremo la prognosi, per fortuna la paziente continua a migliorare".

L'ipotesi della rapina

Le indagini stanno andando avanti per cercare un legame tra aggressore e aggredita: per questo motivo i carabinieri dell'Arma hanno sequestrato il cellulare e il portatile del ragazzo, che sarà inoltre sottoposto ad interrogatorio nei prossimi giorni. Il ragazzino stesso, che al momento dell'aggressione si trovava in bicicletta, ha ammesso la tentata rapina ma è un movente che non convince al 100% gli investigatori. E in tal senso anche il padre di Marta ha manifestato dei dubbi. Resta da capire perché il quindicenne avesse un disperato bisogno di denaro. "Non abbiamo problemi economici — aveva raccontato sua madre al Corriere — e mio figlio non faceva uso di droghe, fumava solo qualche sigaretta". La donna ha assicurato che il figlio era un ragazzo normalissimo, almeno fino all'anno scorso. Poi qualcosa è cambiato, a partire dal lockdown. "L’unica ipotesi che riesco a fare è questa: che il suo cervello abbia avuto una sorta di blackout".