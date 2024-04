video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 16 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 16 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Le stelle ci parlano della voglia e del bisogno di tirare fuori, alla luce del sole, le vecchie ferite per iniziare consapevolmente a guarirle. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Nell'oroscopo di domani, martedì 16 aprile 2024, con Giove che si avvicina sempre di più a Urano e la Luna in Leone, facciamo attenzione a Mercurio in Ariete sempre retrogrado, ma congiunto a Chirone. Come se non volessimo più per nessun motivo ignorare le ferite che ci portiamo dietro pronte a dirle ad alta voce, per iniziare a curarle. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: sai sempre come far felice chi ti sta intorno.

Lavoro: un vero genietto.

Fortuna: come i pocket coffé a metà mattinata.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti quanto vali.

Voto: 8 saggio.

Toro

Amore: sei decisamente molto impegnativo.

Lavoro: quando prendi una decisione sei irremovibile.

Fortuna: neanche lei riesce a farti tenere la testa sulle spalle.

Il consiglio del giorno: tifo sfegatato alla partita dell’oratorio.

Voto 5 e mezzo disordinato.

Gemelli

Amore: romantico da manuale.

Lavoro: avere sempre ragione è tormento e delizia.

Fortuna: vi consiglia di fare meno i saputelli.

Il consiglio del giorno: non fatevi ossessionare dall’iper comunicazione.

Voto 8 e mezzo attentissimi.

Cancro

Amore: non riesci ad esprimerti al meglio.

Lavoro: i risultati sono inversamente proporzionali all’impegno.

Fortuna: ti consola ogni volta che esageri.

Il consiglio del giorno: impara a controllare la tua mimica facciale un po’ troppo schietta.

Voto 6 come Gigi la Trottola.

Leone

Amore: ha fondamenta più stabili del Duomo di Milano.

Lavoro: tieni banco e non lo molli per tutta la giornata.

Fortuna: è un tappeto elastico che agevola gli slanci.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di agire.

Voto 7 scattante.

Vergine

Amore: non hai tempo da dedicare.

Lavoro: sei lanciatissima.

Fortuna: hai la sensazione che tutto possa realizzarsi.

Il consiglio del giorno: vai all’arrembaggio ma con il salvagente, non si sa mai.

Voto 6 e mezzo decisissima.

Bilancia

Amore: devi ancora attendere il tuo momento.

Lavoro: c’è molto in arretrato, non perdere le speranze.

Fortuna: ormai hai capito che ti devi impegnare da sola.

Il consiglio del giorno: chiedi aiuto senza farti troppe domante.

Voto 6 come una boa al largo.

Scorpione

Amore: mood solitario.

Lavoro: potresti punzecchiare senza volerlo.

Fortuna: ahia finito le scorte.

Il consiglio del giorno: hai proprio bisogno di momenti di profonda riflessione.

Voto 5 e mezzo bisogno di protezione.

Sagittario

Amore: autore di serenate romantiche.

Lavoro: condividi volentieri tutte le tue conoscenze.

Fortuna: è pronta a solleticare il tuo ingegno.

Il consiglio del giorno: decanta a memoria poesie d’amore per un effetto wow.

Voto 8 e mezzo autore.

Capricorno

Amore: sei troppo impaziente.

Lavoro: tieni sempre un profilo altamente professionale.

Fortuna: non hai ancora ben capito come funziona.

Il consiglio del giorno: scegli bene i tuoi compagni di gioco, sono fondamentali.

Voto 6 – troppo attivo.

Acquario

Amore: puoi fare lo scatenato.

Lavoro: c sei ineguagliabile.

Fortuna: oggi potresti abusarne.

Il consiglio del giorno: studia un business plan per una tua attività imprenditoriale.

Voto 7 e mezzo propositivo.

Pesci

Amore: è sempre nei vostri pensieri, come per Alessandro Borghi.

Lavoro: date il massimo con grande serietà.

Fortuna: la compagna di giochi preferita.

Il consiglio del giorno: fate l’abbonamento allo stadio della vostra squadra del cuore, per la prossima stagione, ovviamente.

Voto 7 + sportivoni.