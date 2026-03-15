Marito e moglie sequestrati in casa dai ladri e minacciati con una pistola: notte di paura a Capalbio

Ladri con il volto coperto si sono introdotti in una villa a Capalbio e hanno minacciato i proprietari, marito e moglie, con una pistola per farsi consegnare soldi e gioielli. Sono fuggiti con poche centinaia di euro e qualche prezioso. Indagano i Carabinieri.

Notte di paura per una coppia in una villa nei pressi del centro di Capalbio (in provincia di Grosseto). Marito e moglie, imprenditori della zona, sono stati sequestrati da una banda di ladri, composta da quattro persone con il volto coperto, che si è introdotta nella loro abitazione tra venerdì e sabato.

La donna è tornata a casa intorno alle 22 ed è stata sorpresa dai malviventi che si erano nascosti in giardino, si legge sui quotidiani locali. È stata minacciata con una pistola e hanno atteso il rientro del marito. Al 67enne è stata puntata l'arma alla testa e gli è stato intimato di aprire la cassaforte e consegnare soldi, oro e gioielli.

In casa però non era presente una cassaforte. I ladri hanno minacciato i coniugi per oltre un'ora ma a nulla sono servite le intimidazioni. La banda è fuggita con quel poco che è riuscita a trovare in casa, alcune centinaia di euro e qualche gioiello. Fortunatamente, marito e moglie sono usciti illesi dalla terribile situazione.

Appena ne hanno avuto la possibilità, hanno lanciato l'allarme e sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri. L’imprenditore ha sporto denuncia, i militari hanno raccolto le prime testimonianze per tentare di catturare i malviventi.

La notizia della rapina ha fatto il giro del paese dove la coppia è conosciuta. “Siamo davvero tutti turbati per quello che è successo alla coppia, alla quale va tutta la mia vicinanza”, ha detto a La Nazione il sindaco Gianfranco Chelini commentando la notizia.

"È una situazione che va monitorata in maniera attenta. Interesserò il prefetto e cercheremo insieme di capire come possiamo fare per aumentare la sicurezza non solo dei nostri concittadini ma anche dei turisti che durante la stagione estiva arrivano nel nostro territorio", ha aggiunto.

"Il sistema di videosorveglianza funziona e mi aspetto che questa banda venga presto assicurata alla giustizia”.