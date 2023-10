Marito e moglie nascondevano in casa 600 dosi di cocaina, arrestati: giro d’affari da 12mila euro Due coniugi sono stati arrestati a San Ferdinando di Puglia per spaccio di cocaina. I 115 grammi di droga rinvenuti nella propria abitazione avrebbero generato un giro d’affari di circa 12mila euro. Arresti domiciliari per la coppia di pusher.

Una coppia di coniugi, lei 64 anni e lui 65, sono stati colti in flagrante e arrestati per spaccio di cocaina a San Ferdinando di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. La vicenda risale a ieri sera, mercoledì 11 ottobre 2023: marito e moglie si trovavano all'interno della propria abitazione quando i carabinieri della stazione locale hanno fatto incursione tra le mura domestiche sequestrando ben 600 dosi di cocaina.

Nei giorni precedenti all'arresto, i militari dell'Arma stavano già effettuando alcune attività informative per verificare l'effettiva notizia, secondo la quale nell'abitazione della coppia di coniugi, sita a San Ferdinando, erano stati osservati alcuni strani movimenti che avrebbero insospettito i residenti della zona.

Allertati i carabinieri, questi hanno proseguito con accertamenti mirati e costanti, i quali gli hanno poi permesso di intervenire e di procedere con una perquisizione domiciliare, con la presenza e l'aiuto del personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori pugliese e del Nucleo Cinofili di Modugno.

L'impiego dei cani antidroga ha contribuito alla ricerca dello stupefacente, quest'ultimo è stato trovato proprio grazie a uno degli agenti speciali a quattro zampe, Fighter, il cui fiuto si è rivelato determinante. Nell'appartamento infatti sono stati rinvenuti 115 grammi di cocaina insieme con del materiale atto al confezionamento della droga, nonché un bilancino di precisione. Tutto di proprietà della coppia di pusher.

Sequestrati gli oggetti e lo stupefacente, dopo un'attenta analisi è emerso che complessivamente la sostanza avrebbe generato circa seicento dosi, dando luogo ad un giro d'affari dal valore di almeno 12 mila euro. Conclusa l'operazione di perquisizione, i carabinieri hanno trasferito i coniugi in caserma disponendoli agli arresti domiciliari.