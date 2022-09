Marco Pozzati, studente italiano di 24 anni, muore a Nizza investito da un’auto Il 24enne di Vigevano è stato travolto, sotto gli occhi di un amico, mentre attraversava la Promenade des Anglais.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Nizza: un ragazzo italiano è stato investito da un'auto ed ucciso mentre si trovava in vacanza con un amico in Francia.

Marco Pozzati, 24 anni, di Vigevano, si trovava sulla Promenade des Anglais (la celebre passeggiata che costeggia la celebre Baia degli Angeli nella città francese) quando è stato vittima dell'incidente nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre, pare in prossimità di un attraversamento semaforico: inutile il trasporto in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

A Nizza era arrivato giovedì insieme al suo l'amico – anche lui di Vigevano – ed erano ospiti a casa dei nonni di quest'ultimo. Secondo quanto riportato dal quotidiano online Nice Matin, alle 3 di notte circa una vettura con a bordo due cinquantenni ha travolto il giovane davanti agli occhi dell'altro ragazzo.

Quando sono arrivati i soccorsi, Marco era in arresto cardiaco. I sanitari lo hanno trasportato all'ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto dopo alcune ore. La sua salma si trova ancora in Francia, in attesa che si sblocchi è per il trasporto a casa.

Sotto shock le due persone a bordo dell'auto che ha travolto Pozzati, che si sono fermati e hanno prestato i soccorso.

Chi era Marco Pozzati

Marco Pozzati era iscritto alla facoltà di Filosofia e, per mantenersi agli studi, lavorava anche come cameriere. Appassionato d'arte, suonava, dipingeva, recitava a teatro, scriveva e aveva anche pubblicato una raccolta di poesie e vinto alcuni concorsi letterari. Nel 2017 aveva pubblicato una raccolta di poesie, dal titolo “Ad animo scoperto”. Aveva ottenuto già diversi riconoscimenti e premi a livello provinciale, aggiudicandosi i concorsi “Il Tempo della Storia” e “Dal nostro inviato”. Per due anni era stato vicepresidente della Consulta provinciale studentesca.