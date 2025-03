Mara Favro, il consulente: ”Convinto dell’omicidio, ora aspettiamo i risultati dei test sulle ossa”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ci vorranno almeno due settimane per conoscere il risultato degli esami genetici ai quali le ossa ritrovate in Val di Susa (Torino) sono state sottoposte. Lo scopo è quello di capire se i reperti ossei siano di Mara Favro, la 51enne scomparsa nel marzo scorso dopo aver terminato il suo turno in una pizzeria di Chiomonte.

A quasi un anno dalla sua sparizione, gli inquirenti ritengono di aver trovato alcuni reperti ossei che potrebbero appartenerle e una serie di indumenti, tra cui i suoi occhiali da sole, anche questi sottoposti ad accertamenti.

Secondo quanto spiegato dal vicepresidente dell'Associazione Penelope Piemonte e consulente della difesa della famiglia Favro, l'antropologo forense Fabrizio Pace, i resti e gli indumenti ora nelle mani delle autorità sono stati trovati a meno di 1 km dalla pizzeria di Chiomonte nella quale la donna lavorava fino alla sua scomparsa.

Gli unici due indagati in questo caso sono il titolare del locale, il 45enne Vincenzo Luca Milione e l'ex pizzaiolo Cosimo Esposito, 36 anni. L'ipotesi di reato nei loro confronti è quella di omicidio e occultamento di cadavere.

"Sono convinto che si sia trattato di un omicidio – ha affermato Pace in un'intervista a Fanpage.it -. Abbiamo chiesto di aprire un fascicolo per omicidio nei confronti di ignoti e poi la Procura ha deciso di emettere due ordinanze di indagine. A questo punto bisognerà continuare su questa strada e fare le dovute valutazioni di indagine".

"Per il momento sono stati trovati resti ossei sicuramente umani e lo dico da antropologo forense. Bisognerà attendere i risultati degli esami per capire con sicurezza se siano di Mara Favro. Ci vorranno almeno due settimane per avere questi esiti. Insieme alle ossa come ormai è noto sono stati rinvenuti anche alcuni abiti ma le ricerche non sono terminate. Andiamo avanti per mettere insieme altri indizi, non ci siamo fermati".

Secondo Pace, saranno questi ritrovamenti a segnare una prima vera svolta nel caso. La donna è ormai scomparsa circa un anno fa dopo aver terminato un turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte.

Da ricostruire anche l'invio di alcuni messaggi che Mara avrebbe digitato prima di sparire nel nulla: la 51enne avrebbe scritto alla figlia e a un amico al quale avrebbe detto di voler lasciare la pizzeria. Non è chiaro se quei messaggi siano stati o meno opera di Favro: con un'eventuale ricostruzione delle dinamiche della morte, qualora sia confermato che i resti ossei ritrovati siano i suoi, sarà forse possibile verificarlo.