Scomparsa Mara Favro, trovati altri resti di ossa e vestiti: in corso accertamenti per capire se siano suoi Sono state trovate altre ossa e altri indumenti in Valle di Susa (Torino), lì dove erano già stati rinvenuti degli occhiali da sole e un reggiseno probabilmente appartenenti a Mara Favro, la 51enne scomparsa nel marzo 2024 dopo un turno di lavoro in pizzeria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mara Favro

Sono stati trovati altri resti di ossa e parti di indumenti in Valle di Susa (Torino), lì dove si cerca il corpo di Mara Favro, la 51enne scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. I reperti saranno ora sottoposti a un esame genetico funzionale alla verifica della loro riconducibilità alla 51enne della quale non si hanno più notizie da un anno.

I resti ossei e gli indumenti sono stati trovati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, nel corso delle ricerche nel territorio di Gravere (Torino) effettuate dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura locale e con il supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I resti sono stati trovati poco lontano dal luogo dove lo scorso venerdì è stato recuperato un reggiseno, gli occhiali da sole e alcuni frammenti ossei.

Le nuove ricerche erano state decise e accelerate a causa del prossimo innalzamento del livello del fiume per le probabili piogge del fine settimana. Le ossa rinvenute nel corso dei precedenti sopralluoghi sono ancora in fase di valutazione medico legale al fine di stabilirne l'origine e l'appartenenza.

Mara Favro

Non si sa ancora se quei resti siano o meno di Mara Favro, anche se vi sono pochi dubbi a riguardo. Si aspetta in ogni caso l'ufficialità data dalle verifiche scientifiche su indumenti e ossa. La 51enne era scomparsa ormai quasi un anno fa dopo un turno di lavoro in pizzeria. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Al momento ci sono due indagati: il titolare del locale, il 45enne Vincenzo Luca Milione e l'ex pizzaiolo Cosimo Esposito, 36 anni.

L'ipotesi è quella di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto finora ricostruito, la donna aveva lasciato la pizzeria per tornare a casa dopo la conclusione del turno di lavoro. Prima di sparire nel nulla, la donna aveva inviato alcuni messaggi alla figlia e a un amico, al qual quale aveva detto di voler lasciare la pizzeria.