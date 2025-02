video suggerito

Mara Favro, lo strano messaggio inedito e contraddittorio poco prima della scomparsa A rivelare il contenuto del messaggio è un amico della donna, Carlo, col quale la 51enne era in contatto. L'uomo ha raccontato a "Chi l'ha Visto?" lo scambio via telefono avuto con Mara Favro che è in netta contrapposizione con quanto la donna invece avrebbe scritto a un altro amico nell'ultimo messaggio inviato appena poche ore dopo.

A cura di Antonio Palma

"Ho trovato lavoro in pizzeria mi trovo benissimo", è lo strano e inedito messaggio partito dal telefono di Mara Favro nelle ore poco prima della scomparsa della donna nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 a Chiomonte, in Val di Susa. A rivelare il contenuto del messaggio è un amico della donna, Carlo, col quale la 51enne era in contatto sia via whastapp che dal vivo per alcuni lavori in casa e che però non è mai stato ascoltato dagli inquirenti.

L'uomo ha racconto a "Chi l'ha Visto?" lo scambio via telefono avuto con la donna che di fatto è in netta contrapposizione con quanto Mara invece avrebbe scritto a un altro amico nell'ultimo messaggio inviato appena poche ore dopo. Il nuovo messaggio mostrato durante la trasmissione tv, infatti, contraddice l’ultimo partito dal telefono di Mara Favro il giorno dopo.

Il messaggio a Carlo risale al pomeriggio del 7 marzo, alle 16.41, e parla di un ottimo rapporto col nuovo lavoro mentre il secondo messaggio è partito alle 6.20 del giorno dopo, 8 marzo, e riferisce invece che sta per lasciare lo stesso lavoro "perché qui mi trattano come una pezza da piedi e io valgo di più". Un'evidente incongruenza aggravata poi dall'invio di decine di link senza senso con canzoni senza un nesso logico a vari contatti su whastapp. Circostanze che fanno sospettare che il telefono di Mara fosse in mano a qualcuno in quelle ore.

Proprio in quei momenti infatti la donna è scomparsa dopo aver terminato il suo turno di lavoro nella pizzeria di cui si parla nei messaggi. Intanto si attendono i risultati su un paio di occhiali da sole, molto simili a quelli che Mara Favro indossa in numerose fotografie, e alcune resti ossei rinvenuti nei giorni scorsi nei boschi a Gravere, a pochi chilometri dalla pizzeria dove lavorava la 51enne scomparsa.

Nei giorni scorsi erano infatti riprese le ricerche, condotte dai Carabinieri e vigili del fuoco nella zona, dove si trova anche l'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare della 51enne.