video suggerito

Mamma spara al figlio 15enne e si suicida a Verona, il marito: “Al momento giusto spiegherò tutto” Il marito della 58enne che venerdì ha ucciso a colpi di arma da fuoco il figlio 15enne per poi togliersi la vita si dice pronto a “spiegare tutto”. “Al momento giusto lo farò, non adesso. Pubblicamente e ufficialmente, per non essere travisato”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

"Al momento giusto spiegherò tutto, ufficialmente e pubblicamente, per non essere travisato". A parlare è il marito della 58enne che ha sparato al figlio 15enne per poi togliersi la vita nel Veronese. L'uomo, ora ospite del fratello, si è momentaneamente chiuso nel silenzio. Ai microfoni dei giornalisti del quotidiano L'Arena, non ha voluto per ora lasciare un ricordo della moglie e del figlio. "Non ora" ha solo detto prima di ritirarsi nell'abitazione del fratello.

Non sono ancora noti i motivi che hanno spinto la 58enne pensionata a uccidere il figlio 15enne con un'arma da fuoco nella cucina di un appartamento al primo piano dove vivevano. L'omicidio-suicidio si è verificato venerdì scorso e ora l'abitazione è sotto sequestro e a disposizione della magistratura. Il marito della donna si trovava in un'altra stanza al momento della tragedia.

Alcuni vicini avrebbero parlato di un presunto malessere del quale soffriva la madre del 15enne. Su questo dettaglio è stato ipotizzato molto dagli estranei alle indagini e i conoscenti della famiglia sostengono che la donna non fosse depressa. A sottolinearlo è anche la presidente dell'associazione Mamme volonterose, Carmela Napolitano. La 58enne era vicepresidentessa e Napolitano sostiene che nel tempo passato fianco a fianco, non siano mai emersi particolari disagi psicologici. Il padre dell'adolescente ucciso ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi, già donati.

"Sono un'ex collega, eravamo impiegate. Abbiamo terminato di lavorare in periodi diversi – spiega una donna al quotidiano L'Arena -. C'eravamo ritrovate qualche tempo fa per festeggiare un altro pensionamento nella ditta, sembrava tranquilla".

Mentre chi indaga raccoglie informazioni sull'accaduto passando al setaccio la vita privata della 58enne, la comunità è in attesa di capire quando si svolgeranno i funerali e se l'unico sopravvissuto alla tragedia deciderà di fare una cerimonia unica per mamma e figlio.