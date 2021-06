"Mamma fallo, papà fa il cattivo". Così due bimbi di 4 e 7 anni hanno convinto la madre a denunciare il loro padre, 33 anni, dopo l'ennesimo pestaggio. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Foggia con l'accusa di maltrattamenti e lesioni. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine le aggressioni andavano avanti da oltre sette anni. L’ennesima lite in famiglia pare sia scaturita per motivi banali, su chi doveva recarsi a fare la spesa: la donna è stata picchiata solo perché aveva annunciato al marito di voler andarci coi figli e sua madre. Il 33enne le ha così sferrato un pugno in bocca che le ha procurato una ferita sul labbro inferiore. Il fatto è avvenuto in presenza della suocera dell'uomo e dei suoi due figli piccolissimi, di 4 e 7 anni. Questi ultimi avevano cercato di prendere le difese della madre scagliandosi contro il padre.

"Mamma fallo arrestare, papà fa il cattivo"

La vittima, ormai esasperata dal comportamento violento del marito, sollecitato da uno dei figli – "Mamma fallo, papà fa il cattivo" – sabato scorso si è così presentata presso il comando di stazione di Porta San Severo per denunciare l'accaduto. Immediato è stato il coordinamento tra la locale stazione carabinieri e gli uomini del 112 finalizzato prima a rintracciare il 33enne, trovato poco dopo presso la propria abitazione. Per lui è scattato subito il fermo e, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla procura della Repubblica di Foggia, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lucera. Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto, eseguito in flagranza di reato secondo il Codice rosso, e ha disposto l'allontanamento della casa familiare..