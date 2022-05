Maltempo sull’Italia, da domani temporali al Centro Nord e venti al Sud: le previsioni meteo Maltempo in arrivo sull’Italia: il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domani un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Susanna Picone

Maltempo in arrivo sull’Italia. A partire da domani, giovedì 5 maggio, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sui settori occidentali del nostro Paese, per l'approssimarsi di un’ampia area di bassa pressione da Ovest che apporterà piogge a tutte le regioni centro-settentrionali. Come si legge in un comunicato della Protezione civile, alle precipitazioni sarà associato anche un deciso rinforzo della ventilazione da sud-est che interesserà le due isole maggiori e poi la Calabria.

Venti forti al Sud, allerta meteo gialla domani in Lombardia

Il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domani un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal mattino venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione pomeridiana alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sarà allerta gialla per rischio temporali sui settori occidentali e meridionali della Lombardia. Sul sito della Protezione civile pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Previsioni meteo: piogge e temperature massime in calo

Da domani secondo le previsioni meteo le massime scenderanno ulteriormente a causa di una perturbazione che porterà piogge anche persistenti. Gli esperti del meteo.it aggiungono anche che c'è la possibilità che le perturbazioni siano addirittura più di una in poche ore. Una situazione che porterà a piogge diffuse per 3-4 giorni. Attese piogge più persistenti sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali italiane. Il weekend che porta alla Festa della Mamma sarà instabile seppur in leggero miglioramento soprattutto a Nord del fiume Po. La giornata di domenica sarà più soleggiata al mattino, ma con temporali nel pomeriggio.