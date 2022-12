Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo sabato 10 dicembre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole sabato 10 dicembre a causa del maltempo che sta interessando quasi tutta Italia: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco in aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Scuole chiuse domani, sabato 10 dicembre, a causa del maltempo in diversi comuni italiani. Una allerta meteo arancione riguarda molte zone della penisola e per questo diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato.

L'elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse: sono attese precipitazioni su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di domani – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria. È stata quindi valutata per la giornata di domani allerta arancione sull'Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna; allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

Scuole chiuse domani per maltempo in molti comuni della Toscana

Scuole chiuse in numerose scuole in Toscana della provincia di Grosseto dove è stata diramata una allerta meteo arancione per la previsione di temporali e rischio idrogeologico.

Per il momento – l'elenco è in aggiornamento – i provvedimenti di chiusura sono stati presi dai comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano, Monte Argentario, Orbetello, Scarlino e Gavorrano. Resteranno chiuse causa maltempo tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda il comune di Grosseto, invece, il rientrato allarme che riguarda il fiume Ombrone ha convinto l'amministrazione comunale a non chiudere precauzionalmente le scuole che quindi saranno regolarmente aperte.

A Roselle (Grosseto) rinviata per il meteo la festa per l'accessione dell'albero in programma questo pomeriggio.

Scuole chiuse sabato in comuni della Campania

Allerta arancione e gialla domani anche in Campania, dove diversi sindaci hanno già nel primo pomeriggio firmato ordinanze per sospendere le lezioni sabato.

C'è particolare apprensione per Ischia, colpita duramente due settimane fa, ma anche nel resto della regione è atteso forte maltempo.

Al momento le scuole resteranno chiuse a: Casoria, Torre del Greco, Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Scafati.

Il Comune di Napoli per il momento ha fatto sapere che resteranno chiusi Maschio Angioino e Castel dell'Ovo a causa del maltempo.

Maltempo nelle Marche e scuole chiuse

Scuole chiuse domani a Senigallia, nella provincia di Ancona nelle Marche. L'avviso è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune: "Considerato l’avviso meteo emesso in data odierna dalla Protezione Civile Regionale, che prevede, su tutto il territorio del Comune di Senigallia, precipitazioni insistenti per tutta la giornata di domani, il Sindaco Massimo Olivetti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni sia comunali che private, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano Il Germoglio, per tutta la giornata di sabato 10 dicembre 2022. Sono altresì disposte le chiusure degli impianti sportivi comunali e privati, nonché dei centri culturali. La Biblioteca Antonelliana resterà chiusa al pubblico".

Articolo in aggiornamento