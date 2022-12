Domani scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti Comuni della Campania Scuole chiuse in alcuni comuni della Campania dopo l’allerta meteo arancione decretato dalla Protezione civile per stasera e domani, sabato 10 dicembre.

Da stasera fino a domani, sabato 10 dicembre, è allerta meteo in Campania per temporali intensi. C'è particolare apprensione per l'isola di Ischia, oggetto di una frana che ha causato morti e sfollati due settimane fa. Ma anche nel resto della Campania molti Comuni hanno già emanato ordinanze per chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Al momento scuole chiuse nei seguenti Comuni:

Casoria

Torre del Greco

Angri

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Scafati

Il Comune di Napoli ha per ora fatto sapere che resteranno chiusi Maschio Angioino e Castel dell'Ovo.

