Un'importante nevicata nel piacentino ha provocato forti disagi alla popolazione. La neve ha cominciato a cadere nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, proseguendo anche per tutta la mattina. Gli abitanti si sono risvegliati sotto un manto bianco, in un misto di stupore e preoccupazione. Il maltempo ha infatti provocato importanti rallentamenti al traffico urbano ed extraurbano anche a causa di ritardi nel passaggio degli spargisale.

"Io e la mia famiglia viviamo qui da più di dieci anni, ma non avevamo mai visto così tanta neve", racconta una signora nei pressi della stazione di Piacenza. Proprio qui si sono riscontrati dei danni, con il crollo di un pino secolare presso i Giardini Margherita. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata recintando il perimetro e attivandosi per rimuovere l'albero caduto. Per il momento, la zona resta perimetrata e i lavori per la rimozione continuano.

"Più di 20 cm di neve, mai vista Piacenza così"

A Piacenza più di 20 cm di neve si sono abbattuti sulla città: un evento eccezionale, che non si vedeva da diversi anni. La preoccupazione è che durante la notte del 28 dicembre le strade possano ghiacciare trasformandosi in lastre pericolose e inagibili. Anche il crollo di diversi rami preoccupa abitanti e cittadini, che si sono attivati per rimuoverli dai pressi delle loro case e dal centro storico.

Maltempo e disagi su gran parte d'Italia

Le temperature molto basse costringono le persone nelle loro abitazioni, in questo periodo natalizio atipico per via del Covid. Il piacentino non è, comunque, l'unico interessato dal maltempo che si sta abbattendo su gran parte del Nord Italia e nelle regioni tirreniche. Si tratta di una perturbazione atlantica che ha provocato danni anche vicino a Roma, con la caduta di alberi e di pezzi di cornicioni. Interessate anche la Toscana e la Liguria, dove si sono registrate forti nevicati e si temono le ghiacciate notturne. In Sardegna si sono registrati importanti rovesci che dovrebbero attenuarsi nel corso della serata.