Maltempo oggi in Sicilia, allerta rossa con temporali e raffiche di vento: scuole chiuse in molti Comuni Temporali e forti raffiche di vento sono attesi oggi, martedì 12 novembre, in Sicilia, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta rossa. L'avviso interessa, in particolare, la costa Ionica dell'isola, tra Messina e Catania. In diversi Comuni siciliani l'amministrazione ha disposto la chiusura delle scuole. Riprogrammata anche la circolazione ferroviaria. I dettagli.

Temporali e forti raffiche di vento sono attesi oggi, martedì 12 novembre, in Sicilia, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta rossa. L'avviso di elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico interessa, in particolare, la costa Ionica dell'isola, la zona compresa tra Messina e Catania.

Nel resto dell'isola è prevista per tutta la giornata l'allerta arancione, a eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, dove ci sarà allerta gialla. Le scuole oggi resteranno chiuse in molti comuni.

Come si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile della Regione Sicilia, "si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Scuole chiuse in diversi Comuni, sospese le attività anche nelle università di Messina e Catania

In molti Comuni, vista l'allerta rossa, per tutelare gli studenti è stata decisa la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività scolastiche. Nella provincia di Agrigento gli istituti non apriranno ad Agrigento città e Comitini, mentre nella provincia di Caltanissetta attività sospese a Gela.

Per quanto riguarda la provincia di Catania, le scuole resteranno chiuse a Catania città, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ramacca, Ragalna, Randazzo, Riposto, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

In provincia di Messina gli studenti rimarranno a casa nei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Messina città, Mongiuffi, Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.

Infine, in provincia di Siracusa le scuole saranno chiuse ad Augusta, Ferla, Floridia, Noto, Portopalo di Capo, Passero, Priolo Gargallo, Siracusa città e Solarino. Il consiglio è di controllare sui canali del proprio Comune

Oggi, inoltre, saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, in tutte le sedi universitarie dell'Ateneo di Catania. Le attività, come si legge nel decreto emanato dal rettore Francesco Priolo, potranno comunque essere erogate in modalità on line. A Messina sarà sospesa l'attività didattica di tutti i dipartimenti, a esclusione delle sedute di laurea.

In molti dei Comuni menzionati precedentemente, oltre alla chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, è stata prevista anche quella degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, dei parchi comunali e la sospensione dei mercati all’aperto, così come il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Chiuse alcune tratte ferroviarie, previste rimodulazioni e limitazioni di percorso

In seguito all'avviso di allerta meteo la programmazione ferroviaria in Sicilia oggi sarà interessata da cancellazioni, rimodulazioni o limitazioni di percorso. "Nella giornata di martedì 12 novembre, la circolazione è riprogrammata in via precauzionale per allerta meteo diramata dalla Protezione Civile", si legge sul sito di Trenitalia. A questo link è possibile consultare il programma con le relative modifiche.

Resteranno chiuse le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel bacino Trapanese saranno cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea. Sulla tratta Messina-Catania sarà ridotta l'offerta commerciale con cancellazioni nelle relazioni Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nella relazione metropolitana Messina-Giampilieri.