Maltempo, oggi allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in 7 regioni: scuole chiuse a Bologna e Catanzaro News in diretta sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 21 ottobre, allerta meteo arancione su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, gialla su settori anche di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Scuole chiuse a Bologna e Catanzaro.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo che da giorni sta mettendo in ginocchio in Italia. Oggi, lunedì 21 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, già alle prese con l'alluvione che ieri ha provocato danni e la morte di una persona, su Lombardia e Veneto. Per i settori di altre 7 regioni è stata dichiarata allerta meteo gialla: si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto. A Bologna e Catanzaro oggi scuole chiuse per precauzione. Gli aggiornamenti in diretta.

Maltempo in Emilia Romagna, oggi scuole chiuse a Bologna: migliaia gli sfollati

La situazione peggiore si registra in Emilia Romagna, dove ieri è morto un ragazzo di 20 anni trascinato dalla corrente nel Bolognese da un’improvvisa piena torrenziale. L'allerta arancione prosegue anche oggi, per questo il sindaco di Bologna ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Non solo. Nelle ultime ore sono diventati migliaia gli sfollati, costretti a lasciare le proprie abitazioni e a trovare rifugio nelle strutture di accoglienza. Disagi e interruzioni dell'erogazione di energia elettrica e di acqua potabile hanno aggravato la situazione di molte comunità. Particolarmente colpite anche le zone della Bassa Romagna, Cesenatico, il ravennate e il riminese (zona di Bellaria).

Sempre ieri sera sono stati evacuati 41 pazienti dall'ospedale di Bentivoglio, nel bolognese, a causa delle conseguenze dell'alluvione. Sono state allertate altre strutture della provincia, come gli ospedali di Budrio e San Giovanni in Persiceto. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, durante uno speciale su E'Tv dedicato alle conseguenze del maltempo nella provincia.

Maltempo in Calabria, oggi scuole chiuse a Catanzaro

Anche diverse zone della Calabria, in particolare sulla costa ionica, continuano ad essere interessate dall’ondata di maltempo che dai giorni scorsi sferza la regione. Oggi scuole chiuse a Catanzaro e in alcuni centri della provincia, in seguito alle ordinanze sindacali emesse venerdì scorso. "Nonostante l’allerta per lunedì sia attualmente di livello giallo, le condizioni meteorologiche rischiano di restare critiche con piogge persistenti che potrebbero interessare pericolosamente il territorio", specifica l'amministrazione.

Risulta isolato il comune di Maida per l'esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio Calabria, a Lamezia Terme e San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro. Dalle ore 23 di ieri sera sono intervenute nel comprensorio lametino le squadre del distaccamento locale insieme alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna.