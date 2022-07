Maltempo nella notte, temporali e grandine scuotono l’Italia: danni, alberi piegati e strade allagate Gran parte d’Italia attraversata da una ondata di maltempo che in diverse zone ha portato piogge intense e disagi. Oltre 1.000 interventi svolti dai vigili del fuoco dal pomeriggio fino alla notte nel Lazio, Emilia Romagna, Marche, Campania e Toscana.

A cura di Susanna Picone

È stata una notte di maltempo, con tempeste di fulmini e grandine, su molte zone della penisola. Notte di paura a Roma e in alcune zone del Lazio, colpiti da un violento nubifragio e, in queste ore, si stanno contando i danni. Notte di forte maltempo anche in Campania, dove si contano alberi caduti e strade allagate.

In Toscana, i vigili del fuoco del comando di Firenze, a seguito della perturbazione meteorologica avvenuta ieri sera a Firenze e nei comuni della provincia – Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta -, sono a lavoro per diverse chiamate ricevute dalla sala operativa. Almeno 50 le richieste di intervento prima della mezzanotte per alberi caduti in strada, rami e cornicioni pericolanti. Impegnati in interventi collegati al forte maltempo anche i comandi di Prato, Siena e Arezzo.

Forti disagi anche nelle Marche: a Jesi (Ancona) nella serata di ieri grandine, pioggia e forte vento hanno provocato danni in tutta la città. La grandine è arrivata improvvisa, sorprendendo tanti automobilisti che stavano transitando lungo l'arteria principale della città. Danni alle auto in sosta e acqua dentro bar e ristoranti. Decine anche in questo caso le chiamate ricevute dai vigili del fuoco.

Verso le 22.30 è scattato l'allarme all'ospedale "Carlo Urbani" per infiltrazioni d’acqua e alla Casa di Riposo di via Gramsci, dove si sono registrati danni strutturali al secondo e terzo nucleo, con stanze allagate, controsoffitti divelti e vetri rotti. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha attivato il Coc (Centro operativo comunale).

Jesi, foto da Facebook

Sempre a causa del maltempo non si è tenuto il concerto degli Iron Maiden al Sonic Park di Bologna: pochi minuti prima dell'inizio dello show, all'arrivo di una tempesta di vento e pioggia, l'area è stata evacuata. Lo stesso era successo al concerto di Achille Lauro in programma mercoledì 6 luglio.

Oltre 60 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Modena a causa del maltempo che si è abbattuto sull'area a partire dalla serata di ieri. Le chiamate alla sala operativa prevalentemente per alberi o pali divelti. Verso le 3 della notte la situazione è tornata verso la normalità.

Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico sul Molise orientale e su buona parte della Puglia. Allerta gialla, inoltre, su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia.