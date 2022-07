Allerta Meteo venerdì 8 luglio per temporali e maltempo: le sette regioni a rischio Il maltempo torna a interessare l’Italia, in particolare al Centro Sud, e il Dipartimento della Protezione ha valutato per giovedì 7 luglio allerta meteo arancione su Molise e Puglia e allerta meteo gialla su un totale di 7 regioni.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni Centro-Meridionali. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 8 luglio, avviso di allerta meteo arancione su Puglia e Molise e avviso di allerta meteo gialla su altre regioni per temporali e rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo gialla giovedì 7 luglio in sette regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore sulla base delle previsioni disponibili.

Visti i rovesci in arrivo sulle regioni del Centro -Sud, con conseguente abbassamento delle temperature, è stata valutata per domani, venerdì 8 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico sul Molise orientale e su buona parte della Puglia. Allerta gialla, inoltre, su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia.

Maltempo e allerta meteo venerdì, i settori a rischio

Ecco, allora, tutte le allerte, secondo quanto si legge sul sito della Protezione civile:

Moderata Criticità per rischio temporali /allerta arancione:

Molise: Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese;

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-A1;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento.

Le previsioni meteo per venerdì 8 luglio

Il maltempo che ieri e oggi ha interessato le regioni settentrionali, domani venerdì 8 luglio arriverà anche al Sud.

Secondo le previsioni meteo sarà una giornata prevalentemente serena al Centro e al Nord, con piogge isolate sui territori meridionali. Poi nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche alla Basilicata e ci saranno temporali in Calabria, Puglia meridionale e Sicilia settentrionale.