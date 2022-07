Maltempo, bomba d’acqua su tutta la Campania: alberi caduti e strade allagate Bomba d’acqua su tutta la Campania: allagamenti tra Napoli e provincia, tempeste di fulmini tra Caserta e Benevento, alberi e rami caduti in tutta l’Irpinia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nella notte su tutta la Campania, non risparmiando praticamente alcuna provincia: da Napoli a Salerno, passando per quelle di Avellino, Benevento e Caserta, si sono registrati allagamenti e venti forte, con caduta di alberi perfino in autostrada. Emblematico il risveglio di chi stamane attorno alle 6.30 era sull'autostrada A16 Napoli-Bari: all'altezza di Pomigliano d'Arco erano caduti diversi rami sulle corsie dell'autostrada, costringendo gli uomini dell'Anas e dei Vigili del Fuoco ad interventi d'urgenza. Nessun ferito e poche conseguenze per il traffico veicolare dovuto al fatto che fosse ancora molto presto, ma situazione comunque da monitorare con cautela.

A Napoli, allagamenti su via Reggia di Portici e via Nuova Marina, dove si registra il "consueto" problema di smaltimento delle acque piovane: meglio invece in città, dove non si sono registrate particolari conseguenze. Situazione più critica in provincia: sul viale Mazzini di Pompei un'automobile ha centrato in pieno un'automobile, ma il conducente si è miracolosamente salvato. Rami degli alberi caduti un po' ovunque in tutta la provincia. Ad Avellino, le forti piogge sono continuate fino alle 6 di questa mattina: anche qui alberi caduti soprattutto nelle zone di periferia e strade allagate in diversi punti, ma situazione tutto sommato sotto controllo, con i vigili del fuoco che sono intervenuti là dove è stato più necessario. Tempeste di fulmini segnalate invece nella notte tra Caserta e Benevento. L'allerta meteo segnalata ieri dalla protezione civile regionale, di colore giallo, continuerà per tutta la mattinata di oggi, fino alle 14 circa. Ma il peggio sembra per ora essere passato. Nel pomeriggio è previsto il graduale ritorno del sole sull'intera Campania.