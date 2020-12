Due paesi da ore sono completamente isolati a causa di una frana. È la Toscana a contare i danni del maltempo, e in particolare a essere isolati sono due borghi della Garfagnana, Fornovolasco e San Pellegrinetto, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca). A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che ha pubblicato le immagini della grande frana che ha bloccato la strada.

A dare l'allarme il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini – “Ormai è l'ultimo giorno del 2020 e niente…quest'anno finirà alla fine, ma intanto praticamente isolati Fornovolasco e San Pellegrinetro, raggiungibili solo con una via secondaria di solito chiusa in inverno. Un grazie sincero ai Vigili del fuoco subito intervenuti e sempre disponibili con la loro competenza”, è il messaggio affidato al social network dal primo cittadino toscano. La frana si è verificata nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 dicembre, e ha invaso la strada costretta a chiudere. È stato lo stesso sindaco a intervenire sul posto ieri sera e allertare i vigili del fuoco che sono arrivati per compiere le verifiche del caso. Al termine si è deciso di chiudere in via precauzionale la viabilità.

Maltempo in Toscana – Da giorni la Toscana viene interessata dal transito di sistemi perturbati. La sala operativa della Protezione civile regionale aveva prolungato fino alla mezzanotte di mercoledì 30 dicembre il codice giallo per rischio idrogeologico con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale, possibili ovunque, più frequenti sulle zone occidentali in particolare lungo la costa.