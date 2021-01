Continua a insistere su tutta l'Italia, in particolare sul versante tirrenico, l'ondata di maltempo e freddo che ha caratterizzato i primi giorni del nuovo anno. Secondo le previsioni di domani, martedì 5 gennaio, ci sarà ancora neve abbondante anche a bassa quota e piogge anche di forte intensità a causa delle quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su otto regioni, e cioè su Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su gran parte di Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata. In questi territori, si legge sul comunicato ufficiale del Dipartimento, "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Ecco cosa ci aspetterà domani.

Allerta meteo domani, l'elenco delle regioni a rischio

Come è specificato sul sito della Protezione civile, per domani, martedì 5 gennaio, sono ben otto le regioni a rischio maltempo e per le quali è stato diramato avviso di allerta gialla. "L’avviso – si legge – prevede dalle prime ore di domani, martedì 5 gennaio, il persistere di nevicate su Piemonte, Lombardia sud-occidentale, entroterra ligure ed Emilia-Romagna occidentale, a quote mediamente superiori ai 200-500 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati; si prevedono nevicate su Lazio, specie sui settori orientali, e su Toscana, Abruzzo, Molise a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, localmente fino a 400-600 metri sulla Toscana, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sull’Abruzzo; previste, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 5 gennaio, allerta gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su gran parte di Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata".

Le previsioni meteo del 5 gennaio

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 5 gennaio, insisterà sull'Italia l'ondata di gelo e maltempo iniziata già nei giorni scorsi. Un ulteriore calo termico provocherà la caduta di neve abbondante anche a bassa quota, soprattutto a Nord Ovest. Il brutto tempo, come abbiamo visto, non risparmierà nemmeno il Centro dove piogge e locali temporali colpiranno la fascia tirrenica e la Sardegna. Attenzione ai settori tra Lazio e Abruzzo, ma anche alla Campania dove sono attesi rovesci intensi.