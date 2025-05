Maltempo a Stromboli, l’isola di nuovo in ginocchio: torrenti straripati e strade come fiumi L’ondata di maltempo delle ultime ore ha messo in ginocchio la Sicilia dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione. Disagi a Palma di Montechiaro e a Stromboli, dove le strade sono allagate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Stromboli

Il maltempo ha costretto in ginocchio la Sicilia e Stromboli, nell'arcipelago delle isole Eolie. In particolare la piccola frazione di Ginostra sta di nuovo facendo i conti con la pioggia battente che ha fatto esondare i torrenti del borgo. L'acqua si è riversata per le strade con fango, pietre e detriti vari.

Il borgo è anche rimasto senza energia elettrica perché l'acqua ha invaso la centralina. La situazione sta creando non pochi disagi ai residenti e ai turisti che da sempre visitano il borgo. Un gruppo è arrivato proprio nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio.

Si tratta della seconda durissima alluvione dopo quella dell'agosto 2022 e la conta dei danni è appena iniziata. secondo la presidente della Pro-loco dell'isola, dal 2022 poca manutenzione sarebbe stata fatta sui corsi d'acqua che ora hanno invaso le strade cittadine.

Nei video fatti dai cittadini del Comune di Lipari si vedono fiumi di fango nero con detriti e sassi trascinati dall'acqua lungo le strade del centro. Immagini che si accompagnano alle raffiche di vento che in queste ore stanno sconvolgendo Palma di Montechiaro, vicino Agrigento. La città è la più colpita dal maltempo insieme a Marsala e Mazara del Vallo.

Disagi anche a Palermo e provincia con allagamenti nelle zone di Partanna Mondello, ma anche al Papireto.

Secondo le previsioni, l'ondata di maltempo potrebbe travolgere la Sicilia per le prossime 24-36 ore. La Protezione civile ha raccomandato la massima prudenza, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti nelle aree maggiormente a rischio. Dopo l'avviso di allerta meteo arancione della Protezione Civile, molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per oggi in Sicilia. Diversi sindaci infatti hanno emesso ordinanze di chiusura degli istituti scolastici, dei parchi e dei cimiteri sui propri territori.