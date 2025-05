video suggerito

Allerta meteo arancione e gialla domani 15 maggio e scuole chiuse in Sicilia per maltempo: l'elenco dei comuni La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia dove molte scuole saranno chiuse, e allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia.

A cura di Antonio Palma

Una nuova ondata di maltempo si abbatte sull'Italia, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto la Sicilia e il sud nelle prossime ore. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia, dove molte scuole saranno chiuse come a Catania, Agrigento e Siracusa, e allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia.

Allerta meteo arancione in Sicilia il 15 maggio: le città coinvolte

La giornata di domani, giovedì 15 maggio, infatti sarà caratterizzata da intenso maltempo sulla Sicilia e sulle regioni del sud a causa dell'arrivo di una tempesta denominata Ines che colpirà soprattutto l'isola con fenomeni molto intensi e vento forte. Come spiegano dall'Aeronautica militare "In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Ines, si prevedono, dalla mattinata di domani, giovedì 15 maggio 2025, e per le successive 24/36 ore, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria, in estensione dalla serata di domani alla Puglia centromeridionale“. La Protezione civile ha valutato quindi un’allerta meteo arancione per temporali domani su tutta la Sicilia.

Scuole chiuse in Sicilia per allerta meteo: l'elenco dei comuni

Dopo l'avviso di allerta meteo arancione diramato dal dipartimento di Protezione civile, molto comuni hanno deciso di chiudere le scuole domani in Sicilia. Diversi sindaci infatti hanno emesso ordinanze di chiusura degli istituti ma anche di parchi e cimiteri sui propri territori comprese Catania e Siracusa. Ecco i Comuni che hanno ufficializzato la chiusura delle scuole divisi per provincia:

Catania

Aci Sant’Antonio

Aci Catena

Motta Sant’Anastasia

Caltagirone

Acireale

Catania

Riposto

Aci Castello

Palagonia

Paternò

Misterbianco

San Pietro Clarenza

San Giovanni La Punta

Siracusa

Avola

Rosolini

Noto

Priolo Gargallo

Buccheri

Augusta

Floridia

Siracusa

Portopalo di Capo Passero

Sortino

Pachino

Agrigento

Bivona

Agrigento

Porto Empedocle

Palma di Montechiaro

Favara

Sciacca

Ribera

Menfi

Canicattì

Ragusa

Vittoria

Chiaramonte Gulfi

Giarratana

Modica

Ragusa

Pozzallo

Comiso

Messina

Furci Siculo

Limina

Letojanni

Sant’Alessio Siculo

Itala

Maltempo, allerta gialla in 5 regioni domani: le zone a rischio

Per domani 15 maggio il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato anche un'allerta meteo gialla per Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno