Maltempo in Romagna, grandine e nubifragi su Rimini e Ravenna: strade allegate e treni cancellati

Una forte ondata di maltempo ha colpito la scorsa notte la riviera Romagnola, con grandine, vento e temporali in particolare su Rimini, Ravenna e Cervia: alberi caduti, strade allagate e treni cancellati. Disagi anche a Cervia e Milano Marittima.

Una forte ondata di maltempo ha colpito la scorsa notte la riviera Romagnola. Un potente temporale con vento anche oltre i 120 km/h e grandine si è abbattuto prima dell'alba, dalle 4.30, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione.

Danni anche alle spiagge e bagni fortemente danneggiati nella zona Milano Marittima. In quest'ultimo comune a causa degli alberi alcune zone sono irraggiungibili: sono decine gli interventi ancora in coda ai vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, e non risultano al momento persone coinvolte. Sono stati chiamati in servizio volontari. "Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi".

A Rimini il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

Molti i disagi anche alla circolazione ferroviaria. In particolare, il treno 2462 proveniente da Rimini e previsto in arrivo a Milano Centrale alle ore 10:45, è stato cancellato nella tratta da Igea Marina a Bologna Centrale per danni causati dal maltempo. Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina dalle 6 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni, mentre al momento il traffico risulta regolare sull'Alta Velocità. A causa di un albero caduto sui binari per il maltempo, i vigili del fuoco, con Rfi, hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna.

Sulla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo è stato pubblicato il seguente avviso: "Non dirigersi verso la riviera adesso perché tante strade risultano chiuse, sottopassi ancora allagati, diverse strade bloccate da alberi caduti. A Riccione diverse zone senza elettricità. In tutte le località si e' al lavoro per ripristinare il tutto il più velocemente possibile, quindi se diretti verso le zone più colpite aspettare almeno qualche ora per non trovarsi bloccati nel traffico".